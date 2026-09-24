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Motorine 5,57 liralık indirimin ardından gece yarısı 2,55 lira zam bekleniyor

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Motorine 5,57 liralık indirimin ardından gece yarısı 2,55 lira zam bekleniyor
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Sektör kaynakları, motorine bu gece yarısı 2,55 lira zam beklendiğini belirtirken bugünden geçerli 5,57 liralık indirimin uygulandığını ifade etti. Benzinde fiyat hareketi beklenmiyor; kaynaklar Perşembe günü indirim yapıldığını, Cuma günü zam söz konusu olduğunu belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor. Bugünden geçerli 5,57 lira indirim uygulanan motorine, bu gece yarısından geçerli 2,55 lira zam bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve belirsizlik, Brent petrol ile benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı yeniden devreye almasıyla 100 doların altına gerileyen Brent petrol, Orta Doğu'daki risk algısının artmasıyla yükselişe geçti. Brent petrol 103 doları aştı.

Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı da hızla yükseldi. Çarşamba günü tonu bin 517 doları gören motorin fiyatları, izleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Halen, bin 489 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bu gelişmeler, motorine yeni bir zammı gündeme getirdi.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Motorine, bu gece yarısı 2,55 lira zam bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, motorine bugünden geçerli 5,57 lira indirim yapıldığını anımsatarak, "Perşembe günü indirim yapıldı. Cuma günü zam söz konusu" açıklamasını yaptı. Kaynaklar, benzinde ise bir fiyat hareketinin beklenmediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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