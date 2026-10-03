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Motorine 2 TL 22 kuruş indirim yapıldı, salı günü 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor

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Motorine 2 TL 22 kuruş indirim yapıldı, salı günü 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor
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Motorine bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılırken sektör kaynakları, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekliyor. Benzinde ise fiyat hareketi söz konusu değil; kaynaklar, ÖTV artışları nedeniyle kasım ve aralıkta yeni zamlar olacağını belirtiyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorinde, tabelalar bir kez daha değişecek, bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılan motorine, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil.

Küresel piyasalarda petrol ile benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Brent petrol fiyatları, 100 doları aşıp, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Brent petrol halen 102-103 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, motorin ve benzinin metrik ton fiyatları düşüyor. 30 Eylül Çarşamba günü bin 485 doları gören motorinin tonu, önce yükseldi ardından da hızla düştü.

Motorin fiyatları, 1 Ekim'de bin 500 doları gördü. Kademeli olarak düşüş gösterdi, önce bin 417 dolara ardından da bin 382 dolara kadar geriledi.

Motorine, bu gelişmeye bağlı olarak yeni bir indirim gündeme geldi. Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, "Bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılan motorinde, tabelalar bir kez daha değişecek. Motorine, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

Kaynaklar, ABD-İran savaşının ardından gerek Brent petrol, gerekse motorin ve benzinin ton fiyatlarının ciddi biçimde yükseldiğini anımsatarak, "Yurt içinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapıldı. Örneğin, geçen yıl ekimde bir litre benzin ve motorinin fiyatı, 55 TL düzeyindeyd. Motorinin litresi kısa süre önce 100 TL'yi aştı. Benzinin litresi de 90 TL'ye dayandı" dedi.

Küresel gerilimlerin azalması durumunda akaryakıt fiyatlarının daha makul bir seviyeye gelebileceğini belirten kaynaklar, "Bu arada unutmamak gerekiyor ki benzin ve motorinin ÖTV'leri aşamalı olarak artacak. Bu da yeni zamlar anlamına geliyor. Örneğin motorinin ÖTV'si 1 Kasım'da 3 TL, 1 Aralık'ta 3 TL daha artacak. Bu durumda KDV ile birlikte 1 Kasım'da 3,60 TL, 1 Aralık'ta da 3,60 TL zam yapılacak. Aynı durum benzinde de söz konusu" yorumunu yaptı.

Kaynak: ANKA
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