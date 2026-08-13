Motorinde ÖTV sıfırlandı: Gözler TÜPRAŞ'ta, benzine zam bekleniyor

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı kararıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarının, ay sonuna kadar sıfıra indirilmesinin ardından gözler TÜPRAŞ'a çevrildi. Sektör kaynakları, TÜPRAŞ'ın, yeni pompa satış fiyatlarını beklediklerini belirterek, "Motorine, yüksek tutarlı zam söz konusuydu. Bu tutardan, 7,74 kuruş ÖTV düşülecek. Motorine, bu durumda bir miktar indirim gündeme gelebilir. Benzine, zam bekliyoruz" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı.

Bugün itibarıyla motorinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının sonuna kadar sıfıra indirildi. Karar uyarınca izleyen aylarda ÖTV tutarı, yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılacak. ÖTV tutarı, eylül ayında 3 TL olacak; ekimde 6 TL'ye, kasımda 9 TL'ye ve aralıkta 12 TL'ye çıkacak.

ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027'de 13,9006 TL olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

GÖZLER TÜPRAŞ'A ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı kararının ardından gözler TÜPRAŞ'a çevrildi. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, TÜPRAŞ'ın gerek benzin, gerekse de motorinle ilgili pompa satış fiyatlarını beklediklerini belirterek, "Motorine, yüksek tutarlı zam söz konusuydu. Bu tutardan, 7,74 kuruş ÖTV düşülecek. Motorine, bu durumda bir miktar indirim gündeme gelebilir. Benzine, zam bekliyoruz" dedi.

Kaynaklar, indirim tutarına ilişkin bir soruya, "Uluslararası piyasalarda salı günü kapanışı esas alınırsa ÖTV sıfırlandığı için 1 TL'nin üzerinde bir indirim söz konusu olabilir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA