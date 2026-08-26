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Motorine gece yarısı 4-5 TL indirim bekleniyor

Motorine gece yarısı 4-5 TL indirim bekleniyor
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İran ile Umman arasındaki görüşmelerin ardından Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarının düşmesi, motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 4-5 TL arasında indirim getirecek. Sektör kaynakları, net indirim tutarının bugün saat 16.00'da belli olacağını, benzine de birkaç güne kadar indirim yapılabileceğini bildirdi.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorinde bu gece yarısından geçerli 4-5 TL arasında indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri, net indirim tutarının bugün saat 16.00'da belli olacağını söyledi.

Petrol fiyatları, İran ile Umman arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın  açılabileceği beklentisiyle düştü. İki ülke salı günü, boğazdan geçiş için "geçici ortak bir seyir koridoru" oluşturulmasını görüştüklerini ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Bu gelişmeye bağlı olarak Brent petrol, 90 dolar düzeyinden 85-86 dolara kadar geriledi. Küresel piyasalarda, motorinin ve benzinin de metrik ton fiyatları düştü.

Peş peşe gelen zamlarla birlikte litresi bazı illerde 85 TL'yi geçen motorine, bu gece yarısı 4-5 TL aralığında indirim bekleniyor.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, küresel piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, "Fiyatların düşmesi indirimi gündeme getirdi. Motorine, 4-5 TL arasında indirim bekliyoruz. Net tutar, bugün saat 16.00'da belli olur" dedi.

Kaynaklar, motorinin ardından benzine de indirim göründüğünü kaydederek, "Küresel piyasalarda düşüş sürerse birkaç güne kadar benzine de indirim söz konusu olabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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