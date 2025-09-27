MOSDER Başkanı Karaçak: Türkiye, mobilyada küresel oyuncu oluyor

MOSDER Başkanı Karaçak, Türk mobilyasının artık yalnızca üretim gücüyle değil, tasarım kabiliyetiyle de küresel bir oyuncu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada yalnızca mobilya ihraç etmiyoruz; kültürel mirasımızı, estetik anlayışımızı ve yenilikçi vizyonumuzu da dünyaya taşıyoruz. Tasarım, Türkiye'nin gelecekte dünya mobilya pazarında ilham veren merkez olmasını sağlayacak."

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin artık sektörün omurgası olduğunu vurgulayan Karaçak, DFI 2025'te sergilenecek her ürünün Türkiye'nin tasarım yolculuğunun vitrini niteliğinde olduğunu ifade etti.

Karaçak, "Burada bir araya gelen markalar, tasarımcılar ve genç yetenekler; Türk mobilya sektörünün dinamizmini ve geleceğe dönük iddiasını ortaya koyuyor. Bizim için en büyük başarı, bu çeşitliliği ortak bir vizyon altında buluşturabilmek" diyerek Türkiye'nin sektördeki küresel rolünü özetledi.