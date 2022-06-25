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Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi gücü bozulmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokundan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin kredi notunun "Aaa" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

ABD ekonomisine yönelik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, bunun beklenenden daha keskin bir ekonomik yavaşlamaya veya potansiyel olarak bir resesyona yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, salgına karşı güçlü politika müdahalesinin hızlı bir toparlanmayı desteklediği ve bunun ekonomik "yaraları" önlediği, ABD hükümetinin şokları yönetme kapasitesini gösterdiği ifade edildi.

ABD'nin kredi profilinin en zayıf faktörünün mali güç olduğuna işaret edilen açıklamada, bütçe açığının uzun vadede kademeli olarak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 7'sine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin borç yükünün ise 2032 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık yüzde 113'üne yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ülkenin kredi notu görünümünün, ABD ekonomisinin çeşitliliği, dinamizmi ve rekabet gücünün mali baskıları ve ekonomik yavaşlamayı dengeleyeceği görüşünü yansıttığı aktarıldı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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