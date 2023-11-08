Momentum'24 Zirvesi başladı

Yenilenen vizyonuyla "Dijital İnsan Kaynakları ve Teknoloji" şirketi olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360 derece hizmet sunan Yenibiriş'in, insan kaynakları sektörüne yeni bir projeksiyon kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği Momentum'24 kapılarını açtı.

Yenilenen vizyonuyla "Dijital İnsan Kaynakları ve Teknoloji" şirketi olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360 derece hizmet sunan Yenibiriş'in, insan kaynakları sektörüne yeni bir projeksiyon kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği Momentum'24 kapılarını açtı.

Yenibiriş tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Momentum'24 Zirvesi, iki gün boyunca sürecek panel ve etkinliklerde, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, C-Level yöneticileri, iş dünyası liderleri ile insan kaynakları (İK) profesyonellerini bir araya getirecek.

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, açılışta, bu yıldan sonra da devamlılığını sağlayacakları zirvede amaçlarının, geleceği konuşmak ve geleceğin iş kodlarını birlikte tanımlamak olduğunu belirtti.

İş dünyasının ana gündemleri uzaktan çalışma, yetenek yönetimi, dijitalleşme ve verimlilik kavramlarının üzerinde de duracaklarını aktaran Karaboğa, şunları kaydetti:

"Bugünün İK sektörü ve süreçlerinde şirketler yeni dönemde başarıyı ancak geleceğe yatırım yaparak ulaşabilir. Bu noktada güncel yeniliklerin takip edilip uygulanması, hem insan kaynakları departmanlarında çalışanların verimliği ve mutluluğu hem de iş arayanların daha hızlı bir şekilde ve kendilerine en uygun işe ulaşmasını sağlamış oluyor. Biz de Yenibiriş olarak 2022'de yaptığımız yatırım ile 'Dijital İnsan Kaynakları' ve 'Teknoloji' şirketi olmak ve işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360 derece hizmet sunmak üzere vizyonumuzu ve hedeflerimizi güncelledik."

Karaboğa, 6 Şubat'taki depremlerin kendilerini de derinden etkilediğini vurgulayarak, "Yenibiriş olarak hızlıca sahaya inerek burada yaptığımız çalışmalar ve kurumlarla kurduğumuz kontaktlar sayesinde bölgenin yeniden kalkınması adına iş dünyasının yardımcısı olduk." dedi.

Kahramanmaraş ve Malatya'daki çadır ve konteyner kentlerde saha taraması gerçekleştirerek gerekli istihdamları belirleyip mavi ve beyaz yaka çalışanlarla etkileşime geçtiklerini dile getiren Karaboğa, "Onların çalıştıkları sektörde yeniden işlerine kavuşması ve ülkemizin ekonomik büyümesine olan katkılarını yeniden sunmaları için gerekli desteği sunduk." diye konuştu.

Karaboğa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yaparken de son dönemde ekibimizi büyüterek üç katına çıkardık yeni dijital yatırımlara imza attık. İK sürecinin daha hızlı ve objektif ilerleyebilmesi için ürün ve hizmetlerimizi geliştirip online genel yetenek ve dil sınavları ile yapay zekalı video mülakat hizmetlerimizi firmaların kullanımına açtık. Ön eleme süreçlerine baktığımız zaman yapay zekalı İK değerlendirme süreçlerinde bu zamana kadar yüzde 70 seviyelerinde doğruluk payına ulaşmış durumdayız."

"Teknolojik insan kaynakları firması olmak adına adımlar attık"

Yenibiriş Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Alpman da şirket olarak Cumhuriyet'in 100 yılının son 23 yılında aktif şekilde Türkiye istihdamının önemli kaynaklarından biri olduklarını ve geçen yıl yaptıkları atılımla teknolojik insan kaynakları firması olmak adına adımlar attıklarını dile getirdi.

İnsan kaynakları alanında verimliliği artırmak, iş arayanların mutlu olacakları işe ulaşmaları için işe alım süreçlerini hızlandırmak adına teknoloji ve hizmetleriyle yenilendikleri, dönüştükleri bir sürece girdiklerini belirten Alpman, "Çünkü insan kaynakları yönetimi iş dünyasının en önemli gündemlerinden biri, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hangi iş alanında olursanız olun elinizdeki kaynağı yani insanı yeteneklerine en uygun iş için seçmez ve sonrasında da onun için kıymetli, güvenilir ve destekleyici bir iş ortamı oluşturmazsanız, verimliliğiniz ve sürdürülebilir başarılarınız çok büyük hasar görebilir." diye konuştu.

Zirvenin yeni yıl için planlar yapılmaya başlanan bu dönemde olmasını özellikle arzu ettiklerini vurgulayan Alpman, "Momentum'24'te sadece insan kaynakları üzerinden değil, iş dünyasının farklı pek çok penceresinden gelecek yıla yönelik ajandaları belirlemek üzere kıymetli isimlerle bir araya geliyoruz. Burada hep birlikte fikir alışverişi yapıp, momentumu başlatalım ve 2024'ü planlayalım istedik. Böylece bu iki günün sonunda buradan daha farklı ve derinlikli bir bakış açısıyla ayrılmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

İlk panel, gazeteci Kemal Öztürk'ün moderatörlüğünde İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi ( Ceo ) Vekili Selahattin Bilgen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Danışman Selen Kocabaş ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya'nın katılımıyla gerçekleşen "İş Dünyası'24 Gündemi" oldu.

Günün ikinci panelinde ise " Ceo'24 Gündemi" ele alınacak. Moderatörlüğünü gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun yapacağı panele ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Avansas CEO'su Gary Fox ve Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya katılacak.

Momentum'24 Zirvesi'nde ilk günün son paneli, teknoloji içerik üreticisi Hakkı Alkan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Teknoloji'24 Gündemi" olacak. Panelin konuşmacıları arasında DHL Global Forwarding Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Direktörü Burak Ertuna, ICT Cloud Genel Müdürü İbrahim Edin ve Beymen Group Teknoloji ve Dijital Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Reha Emekli yer alıyor.