MOL, LNG gemilerinde rüzgar sistemiyle 2030'a kadar yüzde 14 tasarruf hedefliyor

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Küresel doğal gaz ticaretinde önemli rol oynayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığında, artan enerji verimliliği ihtiyacı gemilerde yakıt tasarrufu sağlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Ülkelerin doğal gaz arz güvenliğini sağlamak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla LNG ithalatına yönelmesi, LNG ticaretinin küresel gaz ticaretindeki payını yıldan yıla artırırken bu alanda kullanılan gemi filosu ve taşıma kapasitesi de büyümeye devam ediyor.

Özellikle, boru hatlarının ulaşmadığı pazarlara doğal gazın deniz yoluyla taşınmasını sağlayan LNG gemileri, küresel enerji ticaretinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliğinin yıllık raporuna göre, dünya genelinde faaliyet gösteren LNG gemisi sayısı 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 900'e ulaşırken aktif LNG gemilerinin toplam taşıma kapasitesi 131 milyon metreküpü aşıyor. LNG gemilerinin küresel doğal gaz ticaretindeki rolü, filonun operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik teknolojileri de sektörün gündemine taşıyor.

Uzun seferler yüksek yakıt gideri oluşturuyor

LNG'nin sıvı halde taşınabilmesi için yaklaşık eksi 162 derecede tutulması gerekiyor. Bu süreç gemilerde özel depolama ve taşıma sistemlerinin kullanılmasını gerekli kılıyor. Uzun mesafeli seferler gerçekleştiren ve yüksek miktarda enerji tüketen gemilerde yakıt maliyetlerinin düşürülmesi, işletme giderlerinin kontrol edilmesi açısından önem taşıyor.

ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki LNG terminallerinden Asya pazarlarına gerçekleştirilen uzun mesafeli taşımacılıkta gemilerin denizde geçirdiği süre haftalara ulaşabiliyor. ABD'deki Sabine Pass terminalinden Japonya'ya Panama Kanalı üzerinden yapılan bir LNG seferi yaklaşık 29 gün, Ümit Burnu rotasının kullanılması halinde 49 gün sürebiliyor. Uzun sefer süreleri ve artan yakıt ihtiyacı, gemilerde enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojilerin önemini ortaya koyuyor.

Hibrit yakıtta rüzgar teknolojisi ön plana çıkıyor

Deniz taşımacılığında yakıt tüketimini azaltmaya yönelik çeşitli teknolojiler geliştirilirken yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması da bu çalışmalarda öne çıkıyor. Bu kaynaklar arasında rüzgar enerjisi, gemilerin yakıt ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan alternatiflerden biri olarak dikkati çekiyor.

Gemilere entegre edilen rüzgar türbinleri, ana tahrik sistemini destekleyerek yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Rüzgar enerjisinden yararlanan bu tür hibrit uygulamalar, deniz taşımacılığında geleneksel tahrik sistemlerinin farklı enerji kaynaklarıyla desteklenmesine imkan veriyor.

Denizcilik sektöründe enerji verimliliğinin artırılması, yakıt maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleri bakımından da önem taşıyor. Uluslararası deniz taşımacılığında emisyonların azaltılmasına yönelik düzenlemeler ve sektörün sürdürülebilirlik hedefleri, gemi tasarımından tahrik sistemlerine kadar farklı alanlarda teknolojik dönüşümü hızlandırıyor.

Japon filo devi MOL, rüzgarı kullanarak yakıtta yüzde 14 tasarruf hedefliyor

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) Genel İdare ve Offshore Enerji Asistanı Durna Yıldırım, AA muhabirine, COP31 kapsamında yaptığı değerlendirmede, şirketin Wind Challenger projesi kapsamında LNG gemilerine rüzgar panelleri ekleyerek yakıt tasarrufu sağladığını anlattı.

Wind Challenger projesiyle rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin pervane sistemi aracılığıyla gemilerin itiş gücüne katkı sağladığını belirten Yıldırım, böylece gemilerin daha az yakıt tüketmesini hedeflediklerini ve sistemin halihazırda 5 gemide kullanıldığını bildirdi.

Yıldırım, bu gemilerden 4'ünde 1, 1'inde ise 2 rüzgar sistemi bulunduğunu, bir geminin de ilerleyen dönemde 5 sistem bulunacak şekilde proje aşamasında olduğunu dile getirdi.

Bu panelleri "Wind Challenger" olarak isimlendirdiklerini aktaran Yıldırım, "Paneller rüzgarın yönüne göre dönüyor. Üç kademeli panel yaklaşık 41 metre, dört kademeli panel ise yaklaşık 51 metre uzunluğunda." dedi.

Yıldırım, projede uzun ve boru şeklinde inşa edilen bir panel sistemi kullandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"1 panel yaklaşık yüzde 5 ila 8 yakıt tasarrufu sağlıyor. İki panel kullanıldığında ise yaklaşık yüzde 12 ila 14 yakıt tasarrufu elde ediyoruz. Amacımız 2030'a kadar yüzde 14 yakıt tasarrufu sağlamak. Gemilerin ön kısmına rüzgar gülü takılarak enerji üretilmesi ve bu yolla yakıttan tasarruf sağlanması yönünde de bir projemiz bulunuyor. Bu panelleri kendimiz üretiyoruz ancak itici motorları dışarıdan alıyoruz."

Firmanın yaklaşık 100'ü LNG olmak üzere 1000'e yakın gemisi olduğunu bildiren Yıldırım, 2035'e kadar bu teknolojinin 18 gemide kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA