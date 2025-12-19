Modanisa 2026'da 130 ülkeye ihracata hazırlanıyor

Yeni dönem stratejisini mağazacılıkta franchise modeli, e-ihracatta artan pazar payı ve dijital dönüşüm odağında şekillendiren Modanisa, yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 2026'da 130 ülkeye ihracat ve yüzde 60'ı ihracattan gelen 75 milyon dolar ciro hedefleyen marka, fiziksel mağaza sayısını da 12'den 25'e çıkaracak.

Modanisa, bugüne kadar 100'ün üzerinde ülkeye ulaşarak milyonlarca kadını kapsayıcı moda anlayışıyla buluşturdu. Kadınların değerleriyle uyumlu, çağdaş ve ulaşılabilir moda ürünleri sunma misyonunu benimseyen şirket, 15'inci yılına girerken yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak büyüme odaklı yeni dönemine start verdi. Bugün 9 bin metrekare operasyonel depo alanı, 2,5 milyon adetlik ürün depolama kapasitesi ve 7 milyonun üzerinde kayıtlı müşteri veri tabanıyla şirket, ölçek büyütmeye hazır güçlü bir altyapıya sahip. Şirket 2026'da ihracat pazarı sayısını 130 ülkeye taşıyarak, yüzde 60'ı ihracat gelirlerinden olmak üzere brüt cirosunu 75 milyon dolara yükseltmeyi ve fiziksel mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, 2026 hedeflerini şöyle açıkladı:

Global erişim ve yatırımlar güçleniyor

E-ihracatta Modanisa, Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi ve Türki Cumhuriyetler'deki güçlü varlığını daha da büyütmeyi hedefliyor. Bu pazarlarda satış kanalları halihazırda aktif olmakla birlikte, yeni dönemde yatırımların ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması planlanıyor. Şirket, yıllık 225 milyonun üzerindeki site ziyareti, beş farklı dilde sunduğu hizmet ve yüzde 80 marka bilinirliğiyle global ölçekte rekabet gücünü artırıyor.

Şirket, operasyonel verimliliğini artırmak için dijital altyapısını yenilerken, kullanıcı deneyimini geliştiren yeni yazılım projelerini devreye alıyor. Marka, beş farklı dil ve çoklu para birimi desteğiyle global e-ticaret standartlarını yakaladı. Yeni altyapı yatırımları arasında yapay zeka destekli öneri sistemleri, gelişmiş CRM platformları ve veri odaklı kişiselleştirme teknolojileri yer alıyor. Bu sayede Modanisa, her müşterisine bulunduğu pazara uygun, kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

2026 sonu hedefi 25 mağazaya ulaşmak

Şirket, ticari başarının yanında kadın girişimciliğini ve yerli tasarımcı ekosistemini destekleyen sosyal bir misyonu da önceliklendiriyor. Tasarım iş birlikleri, kadın odaklı tedarik zinciri modeli ve KOBİ'lerle kurduğu güçlü iş ağı, markanın toplumsal faydayı gözeten sürdürülebilir bir iş modeliyle büyüdüğünü gösteriyor. Yeni dönemde şirketin odağında hem Türkiye'de hem de yurt dışında mağazacılık yatırımları bulunuyor. Marka, İstanbul'da başarıyla yürüttüğü mağazacılık modelini franchise yöntemiyle Anadolu kentlerine ve ilerleyen dönemde de uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda mevcut 12 mağazalık yapı 2026 sonuna kadar 25 mağazaya çıkarılacak; bu büyümenin 15'i franchise, 10'u markanın kendi mağazaları olacak. Yeni mağazalar yalnızca satış noktaları değil, aynı zamanda markanın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtan deneyim alanları olarak yapılandırılacak.

Franchise modeliyle büyüyecek yeni mağaza ağı, kadın istihdamına da katkı sağlayarak yerel ekonomilerde pozitif etki oluşturacak. - İSTANBUL