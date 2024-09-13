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Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı Intermob Kapılarını Açtı

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Mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörünün nabzını tutan Intermob Fuarı, İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarda, sektörün önemli firmaları, geleceğe yön veren yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergiliyor.

Mobilya yan sanayi ve aksesuarları fuarı Intermob, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörünün nabzını tutan Intermob Fuarı, İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuarda, sektörün önemli firmaları, geleceğe yön veren yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergiliyor.

Bu sene fuarı, 550'den fazla katılımcı firma ve firma temsilcisi, sektörün en yeni ürünlerini ve teknolojilerini keşfetmek için başta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden 45 binin üzerinde ziyaretçinin fuara gelmesi bekleniyor.

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) işbirliğiyle düzenlenen fuarda, ziyaretçiler orman ürünlerinden döşemelik malzemelere kadar geniş bir ürün yelpazesinde en son eğilimleri keşfedecek, sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi teknolojiler ile tanışırken, dünya markalarıyla iş birliği yapma fırsatı yakalayacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Intermob Fuarı'nın sektöre önemli katkılar sağladığını belirtti.

Öner, "Bu sene fuarımızı 560'tan fazla firmanın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından 21 farklı ülkeden 100'ün üzerinde katılımcımız var. Intermob Fuarı'mıza yaklaşık 120 farklı ülkeden 45 bine yakın ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar 12 - 14 Eylül arasında 10.00-18.00 arasında ve son gün olan 15 Eylül'de 10.00-17.00 arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

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