MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan'dan e-YKS Açıklamaları

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) büyük memnuniyetle ve güvenle kullanıldığını belirterek, sistemi kullananlar arasında hem özel hem kamu sermayeli birçok finansal kuruluş ve şirket grupları, 20'yi aşkın banka, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin grup şirketleri, 100'e yakın halka açık şirket, Türkiye'nin büyük meslek birlikleri gibi önemli birçok kuruluş bulunduğunu kaydetti.

MKK'den yapılan açıklamada, e- Yks ile yönetim kurulu kararlarının, Ticaret Bakanlığı düzenlemeleriyle tam uyumlu şekilde elektronik ortamda depolandığı bildirildi.

Açıklamada, yönetim kurulu karar defterlerinin (Limited şirketler için Müdürler Kurulu Defteri), Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkındaki Tebliğ ile 1 Temmuz 2025'ten itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ kapsamına giren şirketlerin, yönetim kurulu kararlarını tarayıp Ticaret Bakanlığı sistemine (ETDS) yükleyebilecekleri gibi, MKK tarafından sunulan e-YKS'de de kararlarını elektronik ortamda depolayabilecekleri ifade edilen açıklamada, e-YKS kullanan şirketlerin yönetim kurulu kararlarını ayrı bir ortama aktarmalarına gerek olmayacağı belirtildi.

"Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin yurt dışı piyasalara da ihracını gerçekleştirdik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Türkiye'de piyasaların Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu olarak kurumsal yönetim uygulamaları hizmet sağlayıcısı rolünü de tüm dünyaya örnek olan uygulamalarla başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Arıkan, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin (e-GKS) 2012'den bu yana Türkiye'de kullanıldığını ve yurt dışı piyasalara da ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek, "e-GKS ürünümüz bu yıl OECD tarafından tüm dünyada örnek uygulama olarak seçildi ve kendi yayınlarında özel yer verildi. Kurumsal yönetim uygulamalarımız ve ürünlerimizle ilgili Ticaret Bakanlığımız ve Sermaye Piyasası Kurulumuzla yıllardır yakın iletişim içerisinde çalışıyoruz ve birlikte geliştiriyoruz. e-YKS de bu hizmetlerimizden olup, yenilikçi bir AR-GE ürünü olarak 2019'da kullanılmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketlerin düzenlemedeki e-Defter yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanıyor"

Ekrem Arıkan, bugüne kadar yüzlerce şirketin e-YKS kullanıcısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük memnuniyetle ve güvenle kullanımlar sürüyor. Bunlar arasında hem özel hem kamu sermayeli birçok finansal kuruluş ve şirket grupları, 20'yi aşkın banka, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin grup şirketleri, 100'e yakın halka açık şirket, ülkemizin büyük meslek birlikleri gibi önemli birçok kuruluş bulunmaktadır. e-YKS kullanımında kararlar, kendi sistemlerine kurduğumuz uygulamayla şirketlerin kendi bünyesinde güvenle saklanıyor.

Toplantı No. ve Karar No. bilgileri şirket tarafından istendiği zaman Bakanlığın ETDS sistemine otomatik olarak iletilebiliyor ve böylece şirketlerin düzenlemedeki e-Defter yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanıyor. Her birini ülkemizin önemli bir ekonomik değeri ve yapı taşı olarak gördüğümüz şirketlerimizin kurumsal yönetim süreçlerine yardımcı olmak için e-YKS ürünümüzü geliştirmekten ve kullanımlarına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Açıklamada, e-YKS'nin, yönetim kurulu toplantılarının ve komite toplantılarının hukuken geçerli olarak elektronik ortamda yapıldığı, alınan kararların veya sisteme yüklenen her türlü dokümanın ilgilileri tarafından elektronik imza ile imzalanabildiği örnek bir kurumsal yönetim uygulaması olarak öne çıktığı aktarıldı.

e-YKS'nin şirketlerin kendi sistemlerine kurulmakta olup, 3. kişilerin erişimine kapalı ve üst seviyede güvenlik kriterlerine uygun bir mimari tasarımla çalıştığı belirtilen açıklamada, sistemin, aynı zamanda yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda depolandığı "Elektronik Karar Defteri" modülü ile şirketlerin Tebliğ'e tam uyumunun sağlandığı vurgulandı.

?e-YKS kullanım koşulları ve ayrıntılı bilgi için "www.mkk.com.tr" adresinden tüm bilgilere erişilebildiği ifade edilen açıklamada, yetkililerle iletişime de geçilebileceği bildirildi.