MKE A.Ş.'nin geri dönüşüme kazandırdığı ürünler Eko İklim Zirvesi'nde sergilendi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu A.Ş.'ye(MKE) bağlı 3 Hurda Müdürlüğü işletmesi, Türkiye'nin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hurdalarını toplayarak, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası ile Pirinç Fabrikası'nın hammadde ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca ihtiyaç fazlası hurdaların satışı ile de ülke ekonomisine katkı sağlanan ürünler Ankara'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıktı.

HURDALARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRIYORLAR

MKE A.Ş.'ye bağlı Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen'de 3 adet hurda müdürlüğü bulunuyor. ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan bu müdürlükler, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ülke genelindeki tüm askeri birliklerden çıkan eski araçlar, eşyalar veya makinalar gibi tüm hurdaları toplayıp ekonomiye kazandırıyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLADILAR

Bu müdürlüklerin en büyüğü olan ve tüm faaliyetin yaklaşık yüzde 50'sini üstlenen Kırıkkale Hurda Müdürlüğü, 1963 yıllından itibaren hurda toplama hizmetiyle ekonomiye destek veriyor.

2011 yılında 3 hurda işletmesinde tedarik edilen 513 bin ton hurdanın, 237 bin tonunu işleyen Kırıkkale Hurda Müdürlüğü, 98 bin ton ihtiyaç fazlası hurda malzemeyi piyasaya satarak ekonomiye katkı sağladı.

Haberler.com - Ekonomi