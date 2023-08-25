Mısır Üreticileri TMO'nun Fiyat Politikasına Tepki Gösterdi

DİLAN KUTLU

Mısır fiyatlarının bu yıl TMO tarafından geçen yıla göre kilogram başına 30 kuruş artışla ton başına 6 bin lira olarak belirlenmesi üreticiyi memnun etmezken, üreticiler mısıra verilen 30 kuruş destek priminin de beş yıldır artırılmamasına da tepki gösterdi. Şanlıurfa Aslanlı köyünden Muzaffer Karakaya, "Bu sene açıklanan mısır fiyatları bizi kurtarmıyor. Çünkü mazota yüzde 300 zam geldi. Gübre yüzde 200 zam yedi. 30 kuruş bizi nasıl kurtaracak?" dedi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar da "Daha önce verilen prim desteğinden çiftçilerimiz faydalanamıyor çünkü çok düşük bir rakam. Evraklarla uğraştığı zaman, oraya buraya gittiği zaman çiftçinin evrak maliyeti desteklerini karşılamıyor" diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatını geçen yıl kilo başına 5 lira 70 kuruş açıklamıştı. Bu yıl sadece 30 kuruş artışla mısır taban fiyatı TMO tarafından 6 lira olarak açıklandı.

Üreiciler, bir yandan mısır fiyatlarının düşüklüğünden yakınırken, mısırın tarlada bekletilemediğini, nem oranı düştükçe fire verdiğini fire kaybına uğramamak için de ürünlerini biran önce ellerinden çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek, TMO'nun alım yapmaması durumunda zor durumda kalacaklarını, ürünlerini tüccara açıklanan düşük fiyatların daha da altında satmak zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Üreticiler, TMO'nun depolarının dolu olması nedeniyle alıp yapmayacağını da iddia ediyor.

"6 LİRA BİÇİLEN FİYAT 4,5 TL'YE DÜŞECEK"

Şanlıurfa Aslanlı köyünden Muzaffer Karakaya ANKA Haber Ajansı'na, "Bu sene açıklanan mısır fiyatları bizi kurtarmıyor. Çünkü mazota yüzde 300 zam geldi. Gübre yüzde 200 zam yedi. Mısırda 9-10 lira beklerken geçen yıl ton başına 5 bin 700 TL fiyat biçilen mısır şu an 6 lira. 30 kuruş bizi nasıl kurtaracak? Bunun maliyeti; ilacı, gübresi hepsi 200-300 zam yedi. 9 TL'nin altında olan fiyat bizi kurtaramaz. Bir holder ilacı 3 bin lira. Gübresi kilo başı 17 lira. Mazotu 40 lira. Büyüklerimize sesleniyoruz eğer çiftçinin maliyeti onlara çok geliyorsa Toros bir arabamız var onu da satıp onlara verebiliriz. 40 derecenin altında yazık değil mi? 6 lira biçilen fiyat 22-23 randıman gelirse 4,5 TL'ye düşecek" dedi.

"TMO'NUN 'BİZE MISIR GETİRMEYİN ALMAYACAĞIZ' DEMEKTİR"

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, mısır fiyatının maliyetleri karşılamadığını söyledi. İpar ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını açıkladı ancak mazotun yüzde 95 artış göstermesi, gübre fiyatlarının 22 liraya çıkması, ilaç fiyatlarının enflasyona yenik düşmesi onunla birlikte elektrik su fiyatları… Mısırın maliyeti 6,5 TL'ye dayanırken mısırın 6 TL'den alıma gitmesi çiftçilerimizi üründen soğutacak. Bu, TMO'nun 'bize mısır getirmeyin almayacağız' demesidir. Madem böyleyse piyasada bu fiyatın artacağına kim garanti verebilir. Piyasa şartlarını da düşürmüş olacaktır. Madem TMO alım yapamayacak istediğimiz fiyatı 9 TL açıklayarak piyasada bir denge oluşturmuş olsaydı alım yapmasa dahi piyasada fiyatı regüle etmesi demektir. Bu da çiftçiyi kurtaracak demektir."

"PRİM DESTEĞİNDEN ÇİFTÇİLERİMİZ FAYDALANAMIYOR"

Mısıra verilen prim desteklerinin çiftçinin evrak maliyetlerini bile karşılamadığını söyleyen İpar, "Biz gıdanın önemli olduğu bir dönemde çiftçiye pozitif ayrımcılık yapılmasını istedikçe maalesef yetkililer tarımı baltalamaya çalışıyor. Böyle giderse çocuklarımız dahi tarlada kalamayacak, çiftçilik tamamen tekelleşecektir. Bunun önüne geçebilmemiz için çiftçiye iyi destek vermesi gerekir. Sadece mazot ve gübre desteği yetmez. Prim desteğinin verilmesi ve arttırılması lazım. Daha önce verilen prim desteğinden çiftçilerimiz faydalanamıyor çünkü çok düşük bir rakam. Evraklarla uğraştığı zaman, oraya buraya gittiği zaman çiftçinin evrak maliyeti desteklerini karşılamıyor. Çiftçilerimiz bu destekten faydalanamıyor" dedi.