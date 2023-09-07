Mısır, Sudan ile sınır kapılarındaki kamyon yoğunluğunu çözmek için lojistik bölgeler kurdu

Mısır Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sınır Kapıları Genel Kurulu, Sudan ile ülkesi arasındaki Arkin ve Kastal sınır kapılarından geçişlerinde oluşan kamyon yoğunluğu sorununu çözmek için iki lojistik bölge kurulduğunu duyurdu. Yoğunluğun prosedürlerin yavaş ilerlemesi ve çalışma saatlerinin uyumsuzluğundan kaynaklandığı belirtildi.

Mısır Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sınır Kapıları Genel Kurulu, Sudan ile ülkesi arasındaki Arkin ve Kastal sınır kapılarından geçişlerinde oluşan kamyon yoğunluğu sorununu çözmek için iki lojistik bölge kurulduğunu duyurdu.

Sınır Kapıları Genel Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun ilgili Sudan geçiş noktalarındaki prosedürlerin yavaş ilerlemesinden ve iki ülke taraflarının çalışma saatlerinin uyumsuzluğundan kaynaklandığı belirtildi.

Sınır kapısında Mısır tarafı 24 saat çalışırken, Sudan tarafının 5 saat çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Mısır limanlarında bulunan X-RAY ve modern cihazların, Sudan tarafına transfer edilmeden önce prosedürlerin azaltılmasına ve sürenin kısalmasını katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı ve Asvan Valiliği arasındaki koordinasyona dayanarak, Sudan'a giden araçlar için Vadi Kerker ve Ebu Simbel bölgelerinde iki mini lojistik bölgesinin hayata geçirildiği aktarıldı.

İki ülke arasındaki sınır kapılarının Sudan yönünde aylardır kamyonların yoğunluğu nedeniyle kriz yaşanıyor. Kriz sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.