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Mısır Hasadı Başladı: Biçerdöver Operatörlerinin Zorlu Mesaisi

Mısır Hasadı Başladı: Biçerdöver Operatörlerinin Zorlu Mesaisi
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Arpa ve buğday hasadının ardından mısır hasadına başlayan biçerdöver operatörleri, zorlu bir mesai dönemine girdi. Şanlıurfa'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru devam eden operatörler, günde 100 dönüm mısır biçerek geçimlerini sağlıyorlar.

Arpa ve buğday hasadının ardından mısır hasadına başlayan biçerdöver operatörlerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Mayıs ayında arpa ve buğday biçimine başlayan biçerdöver operatörlerinin mesaisi, ekim ayında mısır hasadı ile devam ediyor. Mayıs ayında Şanlıurfa'da zorlu mesaiye başlayan, ardından Mardin, Diyarbakır ve Batman'da devam eden hasat operatörler, Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru yol alıyor. 4 ay süren zorlu arpa ve buğday biçim mesaisini bitiren operatörler, eylül ayında mısır biçimine başlıyor. 2 ay boyunca evlerinden uzak gittikleri şehirlerde mısır biçimini yapan operatörler, 6 ay devam eden zorlu gurbet mesaisinin ardında memleketlerine dönüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine mısır biçimi için geldiğini söyleyen biçerdöver operatörü Ahmet Kurt, "Günde 100 ile 110 dönüm arası mısır biçiyoruz. Dönüm başı biçme fiyatı 200 ile 220 TL piyasa açılmış. Günde 100 dönüm mısır biçtiğimiz zaman 20 bin TL para alıyoruz. Aldığımız paranın yarısı mazota gidiyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Çiftçilik Ekonomi mardin Güncel Tarım Yaşam Mısır

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