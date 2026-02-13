Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Teknopark şirketlerinin faaliyetlerini inceledi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, elektrik elektronik endüstrisi teknoparkındaki işletmelerin faaliyetlerini inceledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent şehri Ahangaran bölgesini ziyaret ederek elektrik elektronik endüstrisi teknoparkındaki işletmelerin faaliyetlerini inceledi. Ziyaret esnasında yerli üretim olan endüstriyel elektrik kabloları üretim tesisi, banka kartları için çip üretim tesisi ve elektrikli ev aletleri üretim merkezinde bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerli üretim hacminin büyümesi ve ihracata yönelik devlet teşviklerinin artarak devam edeceği bildirildi. 2026-2027 planlaması ithalat miktarını azaltıp komşu ülkelere ihracat hedefi olduğu belirtilen açıklamada, 87 milyon dolarlık ithal ikame ürün üretimi planlandığı aktarıldı. Bu doğrultuda hem döviz tasarrufu sağlayacak hem de pazardaki rekabetini arttırmanın hedeflendiği kaydedildi.

"Türkiye ile 9 milyar dolar yatırım anlaşması imzalandı"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında, sektörlerde ve bölgelerde yüksek ekonomik büyüme oranlarının sağlanmasına yönelik temel görevlerin tartışılmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Mirziyoyev toplantıda yaptığı açıklamada, "Geçen yıl ülkemizin GSYİH hacmi yüzde 7,7 artarak 147 milyar doların üzerine çıktı. Gelişmiş, enerji tasarruflu teknolojinin ekonomiye kazandırılması sonucunda katma değeri yüksek projelerdeki artış, harcanan enerji maliyetleri yüzde 15 azaldı. Tarımda hektar başına ortalama gelir 4,5 binden 5 bin dolara yükseldi. İşgücü verimliliği yüzde 4,7 arttı. Geçen yıl yurt dışı ziyaretleri kapsamında 135 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı. Ayrıca aynı yıl Türkiye ile 9 milyar dolar, Pakistan ile 1 milyar 428 milyon dolar değerinde yatırım anlaşması imzalandı. Önümüzdeki haftadan itibaren mübarek Ramazan ayı başlıyor. Cömertliğin, nezaketin ve şükranın simgesi olan bu kutsal günlerde iç piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT