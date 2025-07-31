Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu.

FİYATLARI 3 MİLYON LİRAYI BULDU

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede taylardan 68'i 3 milyon lirayı bulan fiyatlardan alıcı buldu.

İHALENİN EN PAHALISI "TAŞKIN KRAL" OLDU

İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

45 MİLYONU AŞAN GELİR

TİGEM'in, 70 Arap koşu tayından 68'ini satarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.