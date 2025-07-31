Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
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Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. 68 tayın satışından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edilen ihalenin en pahalısı ise 3 milyon liraya alıcı bulan 'Taşkın Kral' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu.

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

FİYATLARI 3 MİLYON LİRAYI BULDU

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede taylardan 68'i 3 milyon lirayı bulan fiyatlardan alıcı buldu.

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

İHALENİN EN PAHALISI "TAŞKIN KRAL" OLDU

İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

45 MİLYONU AŞAN GELİR

TİGEM'in, 70 Arap koşu tayından 68'ini satarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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