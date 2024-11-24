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Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken yeni yılda yapılacak zammın, gerçekleşen enflasyona göre mi, yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranına göre mi yapılacağı merak konusu. AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalaması yani %32-35 arası bir artış yapılması yönünde. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek.

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor.

Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi. Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor.

ARTIŞI HER İKİ ORANIN ORTALAMASI BELİRLEYECEK

AK Parti'deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

AĞIRLIKLI GÖRÜŞ YIL SONU ENFLASYONU ORANINDA ARTIRILMASI

AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Allahinizi severseniz dalga mı geçiyorsunuz siz 30 bin aşağısında kimse kabul etmiyor herşeye yüzde 200 zam geldi asgarî ücret artışına bakın dalga geçiyorlar milletle yazıklar olsun İstanbul kiralar 15 binden aşağı yok Ocak da da artacak herşeye zam gelecek elde var sıfır

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Haber YorumlarıAhmet köfteci:

en az 25000 bin tl

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İstediğin kadar zam yap enflasyon o kadar yüksekki 1-2 aya kalmaz erir kimse bunu sorun haline getirmesin

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Insanlar sakinleştirici kullanmaya başladı. Nedeni ekonomi ekibidir. Geçin dalganızı. Seçime 4 yıl var diye düşünmek sadece ekonomi ekibinin işi. Asgari ücretli ve bahsedilmeyen EMEKLILER öyle dua ediyor ku bu ne yaptığını bile bilmeyen ekibe şaşarsınız. Kime sorsam hep güzel şeyler söylüyorlar. Bitirdiniz ekonomiyi helal olsun. Yıl başına kadar çok sular akar bu köprülerin altından çok.

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Haber YorumlarıHakan Günde:

bir yıl içersinde enflasyon yüzde yüzdür milleti fakirliğe suruklediginiz bu dönemde bari dalga geçmeyin yazık günahtır.. geçen yıl aldığım mutfak tüpü 400 liraydı şimdi olmuş 850 ayıp denen bir şey var

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Haber YorumlarıCihan Çırakoğlu:

Ülkede enflasyonun yükselmesini asgari ücret artışına bağlayan cahiller var bu ülkede .

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