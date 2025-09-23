Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Devlet Memurları Konfederasyonu (Memur-Sen), kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

'DANIŞIKLI İHALE' İDDİASI

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, promosyon ihalelerinde birçok bankanın teklif vermediği, yalnızca tek bir bankanın teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca protokolü devam eden kurumlara diğer bankalarca teklif yapılmadığına dikkat çekilerek, bankaların aralarında anlaşarak veya uyumlu eylemle "danışıklı hareket ettiği" öne sürüldü.

"REKABET ORTADAN KALKIYOR"

Açıklamada, bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığı, memurların promosyonlardan elde edeceği faydayı azalttığı ve personel aleyhine telafisi imkansız zararlar doğurduğu vurgulandı.

REKABET KANUNU HATIRLATILDI

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesine atıfta bulunulan açıklamada, kamu bankalarının ihalelerde rekabeti bozucu nitelikte davranışlar sergileyip sergilemediğinin araştırılması talep edildi. Memur-Sen, bu kapsamda Rekabet Kurumu'ndan soruşturma açılmasını ve ihlalin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

MAAŞ PROMOSYONU NEDİR?

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının belirli bir banka üzerinden ödenmesi karşılığında, banka tarafından personele toplu olarak verilen nakit ödemeye maaş promosyonu denir.

Amaç, maaşların tek elden düzenli şekilde ödenmesini sağlarken memurlara ek gelir imkânı yaratmaktır.

