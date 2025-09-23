Haberler

Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Güncelleme:
Memur-Sen, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu. Bankaların danışıklı hareket ettiğini öne süren konfederasyon, soruşturma açılarak gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu (Memur-Sen), kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

'DANIŞIKLI İHALE' İDDİASI

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, promosyon ihalelerinde birçok bankanın teklif vermediği, yalnızca tek bir bankanın teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca protokolü devam eden kurumlara diğer bankalarca teklif yapılmadığına dikkat çekilerek, bankaların aralarında anlaşarak veya uyumlu eylemle "danışıklı hareket ettiği" öne sürüldü.

"REKABET ORTADAN KALKIYOR"

Açıklamada, bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığı, memurların promosyonlardan elde edeceği faydayı azalttığı ve personel aleyhine telafisi imkansız zararlar doğurduğu vurgulandı.

REKABET KANUNU HATIRLATILDI

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesine atıfta bulunulan açıklamada, kamu bankalarının ihalelerde rekabeti bozucu nitelikte davranışlar sergileyip sergilemediğinin araştırılması talep edildi. Memur-Sen, bu kapsamda Rekabet Kurumu'ndan soruşturma açılmasını ve ihlalin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

MAAŞ PROMOSYONU NEDİR?

  • Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının belirli bir banka üzerinden ödenmesi karşılığında, banka tarafından personele toplu olarak verilen nakit ödemeye maaş promosyonu denir.
  • Amaç, maaşların tek elden düzenli şekilde ödenmesini sağlarken memurlara ek gelir imkânı yaratmaktır.

PROMOSYON İHALELERİ NASIL YAPILIYOR?

  • Kurum, bankaları davet ederek ihaleye çıkar.
  • Bankalar, personel sayısı ve maaş ortalamasına göre promosyon teklifinde bulunur.
  • En yüksek teklifi veren banka ile anlaşma yapılır.
  • Promosyon ödemesi genellikle 3 ila 5 yıllık anlaşma süresi için tek seferde topluca yapılır.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıChorlu:

Bankaların yerinde olsam promosyon falan vermem.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeka Küpü:

sende bu kafa varken oksijen bile israf sana!

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalnız banka promosyonunda değil internette telefonda üç harfli marketlerde her yerde tekelleşme var ülke her yönden kokuşmuş eskiden böyle şeyler çok nadir olurdu yapılan adaletsizlik haksızlık soygunlara sessiz kayıtsız kalan toplumlar bedelini her zaman ağır şekilde öder şu an bu durumu yaşıyoruz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Memur-Seni tebrik ediyorum bu hareketinden dolayı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeka Küpü:

tüm bankalar anlaşmış durumda! bazıları sırf görüntü olsun diye girip diğerlerinin yarısını veriyor iki tanesi aynı veriyor sonuncusu bi beş bin yükseltip alıyor! üstelik bir maaş bile degil verdikleri !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

bankalar promosyon verdiğine aynı zamanda kredi kartı,banka kartı ile beraber KMH hesabı açıyorlar büyük bir parasal potansiyel oluştuğu için merkez bankasına karşı hesaplarında daha yüksek meblağ aktif ve kredi hacmi oluşuyor.daha yüklü miktarda kredi alabiliyorlar .Kimse kimseye durduk yerde 100 000 ler para vermez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
