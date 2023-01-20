Milyonlarca EYT'linin beklediği haber geldi: Şubat ayında yasalaşıyor, mart ayında ilk maaşlar hesapta

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Şubat ayında yasalaşması bekleniyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM'DE

Konuyla ilgili süreç vatandaşlar tarafından merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifini gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

"MART AYINDA MAAŞ ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde bunu Meclis'in takdiriyle yasalaştırıp bütün EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.

BAKAN BİLGİN: TOP BİZDEN ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum."