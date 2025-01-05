Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından sıra emekli maaşlarına yapılacak zamma geldi. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarında da etkili olurken, kulislerde rakamlar da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENTİ 15 BİN LİRA

Son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatan SGK uzmanları rakam verdi. Uzmanlar, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olurken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu. Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 liraya çıkmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK

Emekli maaşına yapılacak zam yarın ki Kabine toplantısında da gündeme gelecek. Bu hafta Kabine toplantısı ve sonrasında bakanlıklardaki çalışmalarda emekli maaşı şekil alacak.