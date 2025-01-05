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Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında

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Yıllık enflasyonun açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, yapılacak zammı beklemeye başladı. Yarın toplanacak Kabine toplantısında da konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Yapılacak zamla ilgili de uzmanlardan tahmin geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından sıra emekli maaşlarına yapılacak zamma geldi. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarında da etkili olurken, kulislerde rakamlar da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENTİ 15 BİN LİRA

Son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatan SGK uzmanları rakam verdi. Uzmanlar, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olurken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu. Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 liraya çıkmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK

Emekli maaşına yapılacak zam yarın ki Kabine toplantısında da gündeme gelecek. Bu hafta Kabine toplantısı ve sonrasında bakanlıklardaki çalışmalarda emekli maaşı şekil alacak.

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı ve 8 çeyrek altına eşitti akp öncesi, ne oldu da bu hallere düştü emekli

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

1 kişi 18 milyona yalvarması gerekirken, 18 milyon 1 kişiye yalvarıyor.

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Müşriklerden ümidi kesin

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

tayip bey. en düşük emekli aylığını. 18.000 yap millet. zor durumda emekli beddua ediyor size. yani dakiler. bu toplumu annatmiyor lütfen kalp gözünüz le bakın

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Haber Yorumlarıokan:

14bin üstünü veremez maalesef, kasa tam takır

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Haber YorumlarıAydoğan Kalyoncu:

Son sözü zamanı geldiğinde söyleyecek olanlar belli şimdilik sessiz mod buyrun beyler

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

O ne güzel zam bozdur bozdur harca

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Haber YorumlarıISMAIL ismail:

eflasyon %1.030 yeni ekmeğe %50 zam geldi simit bile 20 tl emekliye %15,75 ye ye bitmez ALLAH sorusun İNŞALLAH vekiller ve cumhurbaşkanı nin aldığı maaş haram OLSUN

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Haber Yorumlarıosman mamal:

yeni moda oldu endusuk emekli masi eskiden emekliye yüzde kaczam verilecek denirdi 3000 gün pirim odeyenle 7000 gün pirim ödeyen aynı oldu adaletse bu böyle giderse bütün emekli masası herkesin bir olacak tek tip boşuna 11000 gün pirim odemisiz hemde tavandan 30 yıl bek hakkımı helal etmiyorum

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Bu kadar rezillik olmaz 11 gün ödeyen ile 3600 gün ödeyeni bir tutmaya çalışıyorlar

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