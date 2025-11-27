Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için oran yüzde 25,49 olarak kaydedildi. Oranın açıklanmasıyla, çalışanların merakla beklediği 2026 yılı günlük yemek kartı ücreti de netleşmiş oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49

Vergi Usul Kanunu gereği Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri dikkate alınarak hesaplanan yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de ilan edildi. Tebliğde, yeniden değerleme oranının Ekim 2024 dönemindeki ortalama fiyat artışına göre belirlendiği belirtilerek, 2025 yılı için bu oranın yüzde 25,49 olduğu açıklandı. Geçen yıl aynı oran yüzde 43,93 olarak duyurulmuştu.

2026 YEMEK KARTI ÜCRETİ BELLİ OLDU

Açıklanan oranla birlikte çalışanların en çok takip ettiği başlıklardan biri olan yemek kartı ücretleri de belli oldu. 2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı istisna tutarı, yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49 artırıldı. Buna göre 2026 yılında çalışanlara sağlanan günlük yemek kartı desteği 301,2 TL olacak. Bu tutar, işverenlerin çalışanlarına gelir vergisinden istisna ederek sağlayabileceği günlük yemek yardımı miktarını ifade ediyor.