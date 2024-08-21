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2025 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Masada iki rakam var

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Kulislerde; 2025 yılı için hükümet kanadının 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının üzerine yoğunlaştığı ve nihai kararı işçi temsilcileriyle yapılacak görüşmelerden sonra vereceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, 2025 asgari ücret artışının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sadece asgari ücretliyi değil özel sektörde çalışan milyonları da ilgilendiren Ocak 2025 zammı için beklentiler artarken, kulislerde konuşulan yeni zam oranı çalışanlara biraz da olsa nefes aldırabilecek cinsten...

OKUL MASRAFLARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ocak 2024'te 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından 8 ay gibi bir süre geçerken; artan enflasyon, hayata pahalılığı, kira ve gıda fiyatlarındaki artışla birlikte maaşları eriyen milyonlarca çalışan, eylül ayının gelmesiyle birlikte şimdi de çocuklarının okul masraflarını düşünüyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, gözler şimdiden Ocak 2025'te yapılacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda...

MASADA İKİ RAKAM VAR

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili hükümet kanadı şimdiden çalışmalara başladı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret için 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının masada olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Süreç ise şu şekilde ilerliyor; toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üyelerden biri komisyon başkanı olarak seçilir. Kararların oylama usulüyle alındığı komisyonda eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli sayılır. İlk toplantısını Bakanlıkta gerçekleştiren komisyona sonraki toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapar. Bakanlıkta gerçekleşen son toplantıyla nihai karar açıklanır.

NET VE BRÜT ÜCRET NE DEMEK?

Asgari ücret ve maaş zammı konuları konuşulurken net ve brüt ücretler kafa karıştırıcı olabiliyor. Zira bazı işverenler maaş teklifini brüt olarak bazıları ise net ücret üzerinden sunabiliyor. Peki net ve brüt ücret ne demek?

Çalışanlar; gelir vergisi, SGK primi ve sendika aidatı gibi aylık ödemeler yapmakla yükümlüdür. Çoğunlukla bu ücretler işveren tarafından maaştan kesilerek ödenir. İşte bu kesintilerin hesaba katılmadığı ücrete brüt maaş deniyor. Ödemeler yapıldıktan sonra kalan ücret ise net maaş oluyor. Yani net maaş, çalışanın doğrudan eline geçen toplam ücreti tarif ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Asgari Ücret Asgari Ücret Ekonomi Hükümet İş Dünyası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Yalı çapkını:

Yazık çok yazık bu ülkenin çarkını döndüren işcilere bu fiyat çekilmez.30bin olmalı asgari ücret

97
29
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mustafa yılmaz:

ASGARI UCRET ARTMADAN VE ARTTIKTAN SONRA PIYASA URUN FIYATLARININ ARTMASINI YASAKLASIN HUKUMET. YOKSA 50BINDE OLSA ANLAMI YOK. SUREKLI ALIM GUCU DUSUYOR.

117
1
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SERHAT KOCAKAYA:

asgari ücrete ara zam yapılmadığı için en az eflasyon rakamı üzerine %20 geçim payı eklenmeli asgari ücretli artık kiralık daire bulamıyor memurlara göre herşey belirleniyor! şehirlere çadırlar kurmaya az kaldı

46
5
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Doğrucu Mahmut:

20003tl olacak

33
9
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Murat:

İşçi nin ne olduğunun bilmeyen adamlar maaşını belirliyor hayatlarında işçilik mi yapmışlar işçiler olmasa bu ülkenin hali ne olur yıllardır doları euroyu düşürmeye çabalıyorsunuz, işin sonunda olan yine işçiye olacak desenize yazık....

27
1
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serkan kaymaz:

Ne ekersen onu biçersin Ver meteri

20
2
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Eren Kocaoglu:

Umut garibanın ekmeği ye Mehmet ye demiş atalarımız nefas aldircakmis 2025 in Ağustosunda bu para pul olur 2026 nin Şubat'ına kadar bu para yatacak..( Ağam bizimle eglenmekten vaz geçmiyor....)

19
2
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ismail bey :

Tüm ürünlerin fiyatına ocak ayında sadece enflasyon ve yüzde 5 asgari ücret farkı koyma hakkı verilmedikten sonra 30 bin olsa da anlamı yok...Esnaf ocakta her şeye yüzde 50 zam koyacak... Adam dükkanda tek çalışıyor, asgari ücreti bahane edip zam yapıyor...

18
2
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Mister No:

daha 4 ay var şimdiden doğmamış çocuğa don biçiyor algının zirvesini yaşatıyorlar. Aynı şekilde 5 aylık enflasyon verisi olmadan 2025 yılı memur ve emekli maaşlarını yazıyorlar. bu nasıl bir öngörüdür. yoksa masabaşı habecilik mi?

17
1
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Savas Ozturk:

2025 Ocak Asgari Ücretini Açıklıyorum = 20000 + 2 Türk Lirası

10
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Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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