Savunma sanayisine yerli vagon desteği

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 ZACENS tipi sarnıç vagonunun Milli Savunma Bakanlığına teslim edildiğini açıkladı. Vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 ZACENS tipi sarnıç vagonunun Milli Savunma Bakanlığına teslim edildiğini belirterek, "Vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL??????? tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde üretilen söz konusu yük vagonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sivil taşımacılık alanındaki üretimlerin yanı sıra savunma sanayisine yönelik çalışmalarla da öne çıkan TÜRASAŞ'ın, bu kez ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacak önemli bir üretimi daha başarıyla tamamladığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 ZACENS tipi sarnıç vagonu Milli Savunma Bakanlığına teslim edildi. UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak. Vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı."

Uraloğlu, vagonların uluslararası standartlara uygun olarak, akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildiğine işaret ederek, "Demir yolu araçlarımızla sadece şehirlerarası taşımacılığı değil, aynı zamanda ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli çözümlerle geliştirilen bu vagonlar, askeri lojistikte kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacak, enerji kaynaklarının sevkiyatında da büyük rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
