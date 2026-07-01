Engellerin arkasını gören milli teknoloji Venezuela'da hayat kurtarıyor

Türk savunma sanayisi şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, uluslararası alandaki ilk operasyonel görevini icra ediyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) timleri, enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde milli teknoloji STM DAR'ı kullanıyor. Türkiye'de 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağlayan sistem, Venezuela'daki bu kritik görevle birlikte ilk uluslararası misyonunu yerine getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50'den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek sağ kurtarılmasını sağladı.

Sistem halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Erzincan İl Özel İdaresinde de aktif olarak görev yapıyor.

Askeri ve sivil operasyonlarda kritik rol oynuyor

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyalleri vasıtasıyla, görsel erişim imkanının bulunmadığı kapalı mekanlardaki sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde ediyor.

Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen sistem; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasındaki arama kurtarma faaliyetleri ile insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi sivil amaçlar için de kullanılabiliyor.

Enkaz altındaki canlının nefes alışverişinden yer tespiti

Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el-kol hareketlerinden, mikro ve makro hareketlerinden yerini noktasal olarak tespit edebiliyor.

Yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığındaki DAR, yaydığı RF sinyalleriyle duvarın veya engelin arkasında bir canlının olup olmadığını cihaza anlık aktarırken, söz konusu canlının kaç metre derinlikte ve tam olarak hangi noktada olduğunu belirleyebiliyor.

Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğini de taşıyor. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisiyle 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.