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Milli Piyango İdaresi, Bursa, Samsun ve Kayseri'deki taşınmazları ihaleyle satacak

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Bursa, Samsun ve Kayseri'deki taşınmazları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla kapalı teklif usulüyle satılacak. İhale, 4 Kasım'da Genel Müdürlüğün Ankara'daki adresinde yapılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Bursa, Samsun ve Kayseri'deki taşınmazlarının ihale yoluyla satışı yapılacak.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kavakyazısı Mahallesi'ndeki taşınmazlar "kapalı teklif usulü" ile satılacak.

Bursa'daki işhanı niteliğindeki taşınmaz için tahmini bedel 14 milyon 200 bin lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 420 bin lira olarak belirlendi.

Samsun'daki arsanın tahmini bedeli 18 milyon 750 bin lira, geçici teminatı 1 milyon 875 bin lira olarak tespit edildi.

Kayseri'deki apartmanın tahmini bedeli 9 milyon 400 bin lira, geçici teminatı ise 940 bin lira oldu.

İhale, 4 Kasım'da Genel Müdürlüğün Ankara'daki adresinde yapılacak.

Kaynak: AA
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