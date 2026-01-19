Milli füzelerde çıta daha da yukarı çıkacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, uzun süredir yaptıkları yatırımların 2026'da devreye girmeye başlayacağını, üretim kapasitelerinin çok ciddi artacağını, devam eden projelerde de önemli eşiklerin aşılacağını bildirdi.

İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının ROKETSAN için gerçekten çok başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

ROKETSAN'ın dünyanın en hızlı büyüyen savunma şirketleri arasında yer aldığına, Türkiye'nin de ikinci en hızlı büyüyen savunma şirketi konumunda bulunduğuna dikkati çeken İkinci, bunu da uzun yıllardır devam ettirdiklerini dile getirdi.

2025 yılında dolar bazında cirolarını yüzde 50 artışla 2 milyar doların üzerine çıkardıklarını bildiren İkinci, "İhracattaki artışımız, büyümemiz aynı şekilde devam etti. 750 milyon dolara yakın bir ihracat rakamıyla 2025 yılını kapattık. Bu da aslında ihracat anlamında da yüzde 50'nin üzerinde bir büyümeyi ifade ediyor." dedi.

Bunun yanında hem personel hem de ekosistem anlamında da çok ciddi büyüme yaşadıklarını ifade eden İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025, birçok başarılı projenin seri üretime geçtiği, birçok denemenin başarıyla sonuçlandırıldığı, ürünlerimizin de ortaya çıktığı bir sene. 2025'i gerçekten ROKETSAN'ın hem globalde hem de yerelde büyüme yılı ve yeni ürünlerin devreye girdiği yıl olarak özetleyebiliriz.

Büyüme tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Asıl biraz da rakamlardan, yaptığımız faaliyetlerden bahsetmek lazım. ROKETSAN neredeyse her gün mutlaka sahada bir deneme, bir ürünle ilgili test aşaması gerçekleştiren, birçok ekibin yer aldığı bir ekosistemin parçası. Türkiye'nin genelinde 20'den fazla lokasyonda 200'den fazla denemeyi, testi, yeni ürünün faaliyetlerini yaptığımız bir seneydi 2025. Toplamda baktığımızda 800 günden fazla test yaptığımız, test faaliyeti gösterdiğimiz bir yıl oldu. Farklı lokasyonlarda aynı anda birden fazla test yapıldığı için bir senenin içerisinde aynı günde 4-5 tane testi de beraber sürdürüyor olduk.

Bunların bir kısmını da halkımızla, kamuoyuyla paylaştık ama bir kısmı da ROKETSAN'ın kendi iç geliştirme projeleri olarak faaliyetlerine devam etti. 200'den fazla ürünün aslında AR-GE faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir 2025 yılından bahsediyoruz. Bununla beraber birçok test, geliştirme faaliyeti Türkiye'nin geneline yayılmış şekilde devam etti."

Geçen yılın aynı zamanda ROKETSAN için yatırım yılı olduğunu vurgulayan İkinci, yeni tesislerin, özellikle üretim tesislerinin hayata geçtiğini, bununla beraber uluslararası anlamda yatırımlara imza atıldığını belirtti.

Azerbaycan'da, Endonezya'da çok ciddi yatırımları olduğuna işaret eden İkinci, "Bunlarla beraber hem globalde hem lokalde büyüyen bir ROKETSAN var. Bu büyüme trendinin bundan sonraki süreçte de hızlı şekilde artacağını da değerlendiriyoruz." dedi.

Murat İkinci, ROKETSAN'ın büyürken ekosistemini de büyüttüğünü kaydetti.

"Yüzde 50 büyüme hız kesmeyecek"

ROKETSAN'ın iş ortaklarının hem sayısını hem niteliklerini çok ciddi şekilde artırmaya gayret gösterdiklerini aktaran İkinci, şöyle konuştu:

"ROKETSAN olarak stratejimiz ekosistemle beraber büyümek. Bunun için çok ciddi bir program hayata geçirdik. 2-3 yıldır da buna devam ediyoruz. ROKETSAN İş Ortakları Programı kapsamındaki firmaların sayısı 100'ün üzerine çıktı. Bununla beraber 2000'e yakın firma bizimle beraber omuz omuza çalışma gayreti içerisinde ve bu firmalarla beraber hem ihracat hem de yurt içi tarafta ciddi bir büyüme trendine devam ediyoruz.

2025 gerçekten ROKETSAN için çok güzel bir yıldı ama önümüze baktığımızda 2026, 2027 ve 2028'in de çok daha güzel olacağını değerlendirebiliyoruz. Çünkü aslında uzun süredir yapmış olduğumuz yatırımlar 2026'da devreye girmeye başlayacak. Üretim kapasitesini çok ciddi artıracak yatırımları devreye alacağız. ROKETSAN'ın dolar bazında yüzde 50'lik büyüme potansiyelinin hem ihracat hem ciroda hiç hız kesmeden önümüzdeki süreç boyunca devam edeceğini değerlendiriyorum."

Yeni sürprizler SAHA Expo'da paylaşılacak

Murat İkinci, bu yıl gerçekleştirilecek SAHA Expo fuarının, 2026'nın kendileri için en önemli faaliyeti olduğunu söyledi.

Geçen yıl IDEF'te ulusal ve uluslararası anlamda çok güzel bir program yapıldığını, SAHA Expo'nun da çok ciddi bir sıçrama göstereceğini dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"ROKETSAN olarak oraya özel hazırlanıyoruz. Aynı zamanda SAHA İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanvekiliyim. Onun için SAHA Expo bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. İnşallah hem halkımıza hem de uluslararası iş ortaklarımıza hem ürünlerimizin hem de projelerimizin gösterilmesi açısından çok ciddi güzel bir organizasyon olacağını değerlendiriyorum. SAHA Expo'da çok yenilikçi bir yaklaşım sergiliyoruz. Burada da birçok yeniliği hem SAHA Expo tarafında hem ROKETSAN tarafında hep beraber göreceğiz. Burada da sürprizlerimiz var, onları da inşallah sizlerle paylaşacağız."

Milli füzeler gelişmeye devam ediyor

ROKETSAN'ın üretimi devam eden birçok ürünü bulunduğuna işaret eden İkinci, özellikle stratejik sistemler tarafındaki ürünlerin çok büyük ilgi çektiğini vurguladı.

Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, bunlarla beraber dron, sürü teknolojilerinin 2025'te çok ciddi eğildikleri alanlar olduğunu paylaşan İkinci, bu yıl yürütülecek çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026, bu konularda yaptığımız çalışmaların meyvelerini verdiği, ürüne dönüştürüldüğü, seri üretimlerin başladığı bir yıl olacak. Bunlardan TAYFUN BLOK-4 en fazla merak edilenler. Bununla ilgili güzel haberleri yakında paylaşacağız inşallah. Hava-hava füzemiz GÖKBORA, 300 ER füzemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de bunlarla ilgili yeni haberleri paylaşacağız.

Bununla beraber hipersonik sistemler, hava savunma sistemleri SİPER'in, HİSAR'ın, SUNGUR'un üretimleri, yaygınlaştırılması... Orada çok ciddi çabamız var. Hiç hız kesmeden hatta çok daha hızlanarak devam edecek. Seyir füzeleri ve diğer mini mühimmatlar tarafında da çok farklı yenilikleri inşallah yaşayacağımız bir 2026 yıl olacak."

Bütün gayretlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü çok daha hızlı artıracak teknolojilere yatırım yapmak ve bu ürünleri teslim etmek olduğunu dile getiren İkinci, "Bu ikisine de tüm hızlımızla 2026'da da devam edeceğimizi değerlendirebiliriz." dedi.

Uzay çalışmalarının meyveleri toplanacak

Murat İkinci, uzayın şu anda en fazla yatırım yaptıkları teknolojik alanlar arasında yer aldığını ve 2 büyük proje yürüttüklerini söyledi. İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimşek Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Teknolojik olarak çok ciddi kazanımlar elde ettiğimiz bir yıl oldu 2025. Onların meyvelerini vereceği bir 2026-2027 yılına giriyoruz. Uzay teknolojilerinin de ne kadar önemli olduğunu aslında dünyadaki gelişmelere bakarak görebiliriz. Uzaya yatırım, aslında geleceğin teknolojisi olarak şu anda Türkiye'nin en ciddi gözlem altında tuttuğu alan. Bu alana sadece ROKETSAN olarak bizler değil, Fergani gibi, DeltaV gibi şirketlerimiz de ciddi çalışmalar yapıyorlar. ASELSAN ve TUSAŞ'ın uydu projeleri ve uyduyla ilgili çalışmaları var, payloadlarla ilgili çalışmaları var. Bir ekosistem olarak Türkiye'nin uzay konusunda çok ciddi merhale kazanacağını değerlendiriyorum. 2026 yılında da uzay çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uzay çalışmaları zaten çok uzun soluklu işler. Burada aslolan bir ekosistemi oluşturmak. Bu ekosistemin de en büyük taşlarından bir tanesi ROKETSAN. ROKETSAN üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için de gayret gösterecek."