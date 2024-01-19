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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okullardaki zam konusunda temsilcilerle görüştük, kendilerini uyarıyoruz

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Özel okullardaki fahiş zamlar Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek" dedi.

Çok sayıda özel okulun fiyatlarını fahiş şekilde artırması öğrenci ve velileri zor durumda bırakırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Özel okul temsilcileriyle fahiş zamlar konusunda görüştüklerini belirten Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

ZAM KONUSU İYİCE ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Özel okullar son yıllarda artan enflasyonla fiyat artışlarını bir şekilde sınırlara uygun yaparken, 2024-2025 eğitim dönemi erken kayıtlarının açıklandığı şu günlerde olay çığırından çıkmış bir hal aldı.

TEKİN: FİYAT BELİRLEME YETKİSİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA

Yeni dönem fiyatları çok sayıda veliyi isyan ettirirken, yaşanan sıkıntı Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okullardaki zam konusunda temsilcilerle görüştük, kendilerini uyarıyoruz

"TEFE-TÜFE YÜZDE 5 KADAR ZAM YAPMA HAKLARI VAR"

Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zam yapma hakları var" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ UYARIYORUZ"

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."

Haberler.com / Aslan Aslan - Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Recep:

Milli eğitim bakanı uzayda mı yaşıyor illa sosyal medyaya mı düşecek bir mesele bilmiyor musun bu fiyatları, uyarmış? noldu uyardın da boş laf.

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Metin Öge:

Yapılan incelemede fahişem fiyat uygulayan okullara ceza kesildi. Ancak firmalar aynı fiyata devam etti. Hatta ilave zam yaptılar. Maalesef Türkiye deki durum bu. 2 tane okulun ruhsatını 2 yıl dondur bak bakalım kim canlanabilir. Ams maalesef ki öyle olmuyor. 3 harfli marketlere devasa ceza kesildi. Ne oldu ertesi gün her ala 50 krş zam yaptı kesilen cezanın 3 katı 5 katı parayı daha cebe indirdi.

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Murat Vatansever:

(: UYARMIŞ..

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Yaşar Zorlu:

asgari ücrete 49 zam yaparken. devletin uyguladığı harç vs. ücretlere 60 zam yaparsan kime neyi anlatacaksın. sen örnek olmamışsın ki neyi uyarıyorsun.

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ilhan:

Devlet okullarında ki şiddet, milli eğitim bakanlığını ne zaman harekete geçirecek, yardımcı kitap zorlaması ne zaman harekete geçirecek.

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corci:

kulaklarını da çekin de akıllansınlar..aaaaaaaa ama

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Murat çıracı:

Bence zam oranı çok iyi karı koca düz memur olsalar aylı 70.000 TL birde uzman olsalar aylık 140.000 TL gelirleri var bu ağlayanlara bakmayın onlar çocukların parasından kesip nasıl daha lüx bir hayat süreriz onun peşindeler. Paran yoksa devlet okuluna gönder kardeşim.

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muhammet demirkapı:

Okulun özeli mi olur. Herkes aynı okula gitsin, bir devletin sağladığı en temel ihtiyaçlardan birisi olan eğitim hakkı ticari malzeme olamaz, olmamalı.

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Onemli Degil:

Bizde Siyasi Partiler Yerine Oturakli Devlet Kurumlarimiz Olsaydi, Yani DEVLETIMIZ Saglam Olsaydi Kisilerin Agizlarindaki Sozlere Bakip da Yasamasaydik Bugun Sinintili ve Stresli Bir Ulkemiz Olmazdi..

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haksız mıyım:

özel okula yapılan zamlar gündemimde yok. özel okula cocuk gönderen elitler düşünsün. yıllığı bir milyona çıkan okullara çocuk göndermek değil ev kirası ödemekte zorlanan, et yiyemeyen, 10 bin lira ile gecinmeye çalışan insanların meselesi önemlidir

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