Milli Eğitim Bakanı Tekin: Özel okullardaki zam konusunda temsilcilerle görüştük, kendilerini uyarıyoruz

Çok sayıda özel okulun fiyatlarını fahiş şekilde artırması öğrenci ve velileri zor durumda bırakırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Özel okul temsilcileriyle fahiş zamlar konusunda görüştüklerini belirten Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

ZAM KONUSU İYİCE ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Özel okullar son yıllarda artan enflasyonla fiyat artışlarını bir şekilde sınırlara uygun yaparken, 2024-2025 eğitim dönemi erken kayıtlarının açıklandığı şu günlerde olay çığırından çıkmış bir hal aldı.

TEKİN: FİYAT BELİRLEME YETKİSİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA

Yeni dönem fiyatları çok sayıda veliyi isyan ettirirken, yaşanan sıkıntı Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda" dedi.

"TEFE-TÜFE YÜZDE 5 KADAR ZAM YAPMA HAKLARI VAR"

Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zam yapma hakları var" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ UYARIYORUZ"

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."