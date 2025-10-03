Milletvekili Demir, Madencilik Sektörünü TBMM'de Masaya Yatırdı

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, madencilik sektörünün önemli paydaşlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti.

Taraflar, sektördeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi. Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Milletvekili Demir; görüşmede madencilik sektörünün gelişimi, iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi, işçi haklarının korunması ve sendikal çalışmalar gibi başlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Milletvekili Demir, madencilerin alın terinin ve emeğinin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

"Emekçi kardeşlerimizin yanındayız"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "Emekçi kardeşlerimizin alın terini ve emeğini korumak adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla diyalog içinde, hem üretimi artıracak hem de çalışanlarımızın refahını ve güvenliğini sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıya; Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkan Vekili Şeref Zeyrek, Maden-İş Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA