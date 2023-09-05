Milletvekili Altınok'tan 2. OSB'ye destek

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, yatırımcılarla birlikte OSB'de devam eden altyapı çalışmaları ve inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Altınok, Erzurum'un kalkınmasına ve istihdamına yapacağı önemli katkılardan dolayı organize sanayi bölgesine her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Burayı el birliği ve dayanışma ile en kısa sürede ülkemize ve Erzurum'a kazandıracağız" dedi. - ERZURUM