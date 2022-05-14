Milas'ta Ekmek 3.50, Simit 4 TL oldu - Haberler

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Milas'ta Ekmek 3.50, Simit 4 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Milas'ta Ekmek 3.50, Simit 4 TL oldu

Milas'ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simite ise 1 lira zam yapıldı.

Milas'ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simite ise 1 lira zam yapıldı.

Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 TL daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Ekonomi, Haberler

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