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Milas-Bodrum havalimanı 5 ayda 940 bin 330 yolcuya hizmet verdi

Milas-Bodrum havalimanı 5 ayda 940 bin 330 yolcuya hizmet verdi
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda Mayıs ayında 414 bin 786 yolcuya hizmet verilirken, 2026'nın ilk 5 ayında toplam 940 bin 330 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Mayıs ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 414 bin 786 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 3 bin 403 uçak trafiği gerçekleşirken taşınan yük miktarı da 4 bin 490 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 940 bin 330 yolcuya hizmet verdi. 5 aylık dönemde 9 bin 704 uçuk trafiği ve 8 bin 284 ton yük taşındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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