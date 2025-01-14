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Milas-Bodrum Havalimanı 2024'te Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı

Milas-Bodrum Havalimanı 2024'te Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum havalimanının 2024 yılında 4.375.662 yolcuya ve 42.021 uçağa hizmet verdiğini açıkladı. Aralık ayında ise 99.492 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2024 yılında 4 milyon 375 bin 662 yolcuya ve 42 bin 021 uçağa hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Aralık ayında hizmet verilen yolcu sayısı 99 bin 492, Bin 336 uçak trafiği ve 655 ton yük taşındı.

Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 1 aylık döneminde42 bin 021 uçak ve 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verdi. 12 ayda taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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