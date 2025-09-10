Milano'da Yeni LNG Alım Anlaşmaları İmzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da imzalanan yeni LNG alım anlaşmalarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Gastech 2025 kapsamında Milano'da, BOTAŞ ile yabancı şirketler arasında yapılan LNG alım anlaşmalarını duyurdu. Bayraktar, "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık. Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya da imza attıklarını kaydederek, "Bu iş birliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

BOTAŞ ile SEFE arasında da yıllık 600 milyon metreküp LNG tedarikini kapsayan 3 yıllık bir anlaşmaya imza attıklarını bildiren Bayraktar, "Toplamda 1,8 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bu anlaşma, doğal gaz temininde sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturma hedefimizin yanında ticari fırsatların da birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, bir sonraki paylaşımda ise "Gastech 2025 kapsamında BOTAŞ ile Japonya'nın önde gelen enerji şirketlerinden JERA arasında 600 milyon metreküp LNG tedarikini öngören bir anlaşmaya imza attık. Bölgesel ticari fırsatların karşılıklı olarak değerlendirilmesine de imkan tanıyacak bu anlaşmanın ülkemiz ve şirketler adına hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

BOTAŞ ile Norveçli devlet şirketi Equinor arasında da 3 yıla yayılan ve toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bir tedarik anlaşması imzaladıklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye'nin LNG portföyünde orta vadeli öngörülebilirliği güçlendirecek olan bu anlaşmanın kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği politikalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.