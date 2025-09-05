Migros, Balık Av Sezonunu 'Vira Bismillah' diyerek Başlattı

Türkiye'de en çok noktada balık satışı gerçekleştiren Migros, balık av sezonunun açılmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek operasyonlarına hız verdi. Sürdürülebilir balıkçılığa verdiği destekle Türkiye'nin en batısından en doğusuna taze balık ulaştırabilen marka, yıl sonuna kadar 15 bin ton balığı müşterileri ile buluşturacak.

Tekneden-reyona sistemiyle taze balığın tutulduğu her noktadan alım yapan Migros, av sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya başladı. Marka, Türkiye'nin en geniş balık ağını kurarak ülkenin en batısından en doğusuna taze balık ulaştırarak herkesin bol çeşit ve uygun fiyat ile güvenli balığı tüketebilmesi için, sezon boyunca balık satışı gerçekleştirdiği mağazalarını tek günlük satış noktaları ile artırıyor. Mağazaları ve online kanallarından yıl sonuna kadar 15 bin ton balık satışı gerçekleştirecek olan marka, 193 ayrı kalite kontrol kriterine tabi tuttuğu balıkları, ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere çok sayıda analizden geçtikten sonra en sağlıklı haliyle sofralara ulaştırıyor.

"Iğdır, Van ve Mardin'de rekor satışa ulaştık"

Yerel üreticilere sağladıkları alım garantisi ile küçük balıkçılar ve kooperatiflere destek verdiklerini belirten Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, "Ülkemizdeki balık tüketimini artırmak için balığın tutulduğu her noktaya ulaşıyoruz. Balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alıyoruz. Küçük balıkçıları ve kooperatifleri alım garantisi ile destekliyoruz. İleri izlenilebilirlik teknolojileriyle güvenilir balığı sofralara getiriyoruz. Türkiye'nin en geniş balık ağını örüyoruz. Geçtiğimiz sezon bazı aylarda en çok balık satışını Iğdır, Van ve Mardin'de yaptık" dedi.

"Balıkları 193 ayrı kontrol ve uygunluk kriterinden geçiyoruz"

Sözen, "Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için yetiştiriciliği yapılan balıkların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil edilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl Global G.A.P., ITU ve ASC gibi sürdürülebilir su ürünleri sertifikasına sahip 7 bin 700 ton su ürününün satışını gerçekleştirdik. 2026 yılında satışımızdaki çiftlik balıklarının (çipura-levrek grubu) yüzde 100'ünün İTU sertifikalı olması hedefimiz mevcut" dedi. - İSTANBUL