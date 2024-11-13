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Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) Yönetim Kurulu, Diyarbakır'da toplandı. Toplantıda, kurulum aşaması tamamlanan ÜPAK'ın çalışmaları ve tarım ürünleri ticaretinde devrim niteliğinde bir sistem oluşturulması hedefleri ele alındı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 12 ticaret borsası tarafından kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı Diyarbakır Ticaret Borsasında (DTB) gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kızıltepe, Batman, Adıyaman, Elazığ, Nusaybin, Erzurum, Van, Iğdır, Erzincan ve Malatya illerindeki ticaret borsaları ortaklığında kurulan ÜPAK Yönetim Kurulu Toplantısında Diyarbakır, Şanlıurfa, Kızıltepe, Batman, Erzurum ve Adıyaman olmak üzere 6 ilin ticaret borsası başkanı bir araya geldi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurulum aşaması tamamlanan ÜPAK'ın çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi. Toplantıda; ürün piyasası, lisanslı depoculuk, aracılı sistem konulu bir sunum gerçekleştiren Mezopotamya ÜPAK Genel Müdürü Mehmet Demir, Türkiye'de toplam 6 bölgesel ÜPAK'ın bulunduğunu söyledi.

Demir, Mezopotamya ÜPAK ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığına faaliyet izni talebinde bulunduklarını belirterek, "Faaliyet iznimiz onaylandıktan sonra, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üyelik başvurumuz gerçekleştireceğiz. Daha sonraki süreçte ortağımız olan ticaret borsalarımız ile acentelik ilişkisi kurarak Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satımına başlayacağız" dedi.

Mezopotamya ÜPAK ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise, Mezopotamya ÜPAK ile üreticilerin fiziki yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir platformda ürün ticaretini yapabileceğini belirterek, Doğu ve Güneydoğu'daki tarımın geliştirilmesi ve sermaye gücünün korunması için önemli olduğunu söyledi.

ÜPAK Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de, "Ülkemiz tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir sistem olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi sağlanacaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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