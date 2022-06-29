Mezitli'deki Kompost Üretimine Alman Heyetinden Ziyaret

Soli Güneş Festivali için kardeş kent Tempelhof-Schöneberg'ten Mezitli'ye gelen Alman heyeti, Mezitli Belediyesi'nin desteği ile belediye çalışanları ve gönüllüler tarafından sürdürülen kompost üretimi hakkında bilgi almak için semt pazarını ziyaret etti.

Aralarında Belediye Başkanı Jörn Oltmann'ın da bulunduğu Alman heyeti, semt pazarına giderek gönüllülerden ve belediye personelinden bilgi aldı. Heyete, semt pazarlarında her akşam sebze-meyve atıkları toplanarak yapılan kompost üretiminin, farklı şehirlerde de sürdürüldüğü anlatıldı. Gönüllülerin her akşam pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alıp pazar kalıntılarını bir araya getirdiği ve çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağladıkları da belirtildi.

Anlatılanları dinleyen Jörn Oltmann, projenin başarıyla sürdürülmesinin ve gönüllülerle belediye çalışanlarının gösterdikleri özverinin önemli olduğunu ifade etti.

Ebru Baybara Demir tarafından yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılan kompost üretimi projesine, Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği adı altında örgütlenen gönüllüler de destek veriyor.

Profesör, doktor, iş insanı, öğretmen, memur gibi farklı meslek gruplarından gönüllülerin destek verdiği projeye, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da zaman zaman pazar atıklarını toplayarak katkı veriyor.

ANKA / Ekonomi