Mezitli Belediyesi, topraksız tarım için adım attı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, topraksız tarımı yaygınlaştırmak adına üretim alanı oluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından topraksız üretim alanında fideler dikilmeye başlandı.

Proje ile marul, çilek hidroponik sistem ile suda, biber, salatalık ve domatesi ise cocopeat sistemi ile üretiliyor. Doğal ve dengeli şekilde besleme yöntemiyle hiçbir ilaç kullanmadan, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ürünler yetiştirilecek.

Hidroponik tarımın toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanılarak bitki yetiştirme yöntemi olduğu bilgisini veren Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Orhan, "Bu sistemin en büyük avantajı hem dar alanda yüksek üretim yapılabilmesi hem de kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğu için katma değerinin yüksek olmasıdır. Bunun yanı sıra kuraklığın giderek tehlike sinyalleri verdiği bu süreçte sudan tasarruf edilerek, daha kaliteli ürünler alınmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Topraksız tarımda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini vererek yetiştirdiklerini belirten Orhan, "Bitki, ihtiyaç duyduğu besin elementlerine göre gelişimini tamamlıyor. Marul ve çilek, tamamıyla hidroponik sistem dediğimiz bir yöntemle suda yetiştiriyoruz. Biber, salatalık ve domatesi ise cocopeat dediğimiz sistemle üretiyoruz. Ürünlerin doğal ve dengeli bir şekilde büyümeleri sağlanırken kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bu sayede insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler elde ediliyor" diye konuştu. - MERSİN