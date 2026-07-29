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Mevsimlik işçilerin karpuz mesaisi

Mevsimlik işçilerin karpuz mesaisi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaretli karpuzda hasadı devam derken, karpuzlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaretli karpuzda hasadı devam derken, karpuzlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu, ilçenin önemli üretim merkezlerinden Medetli köyündeki arazilerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor. Tüccarlar tarafından alınarak kamyonlara yüklenen karpuzlar, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok kente götürülerek manav, market ve pazarlarda tüketiciye buluşturuluyor.

Osmaneli'nde 44 bin 520 tonluk üretim

Bilecik'te 10 bin 64 dekar alanda gerçekleştirilen karpuz üretimiyle yıllık 62 bin 176 ton üretim yapılırken, mikroklima iklim özellikleri sayesinde Osmaneli ilçesi yaklaşık 6 bin 360 dekar üretim alanı ve 44 bin 520 tonluk üretimiyle karpuz yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

"Ünlü karpuz çevre illere gönderiliyor"

Osmaneli'ne bağlı Borcak Köyü'nden karpuz yetiştiren Recep Apak, "Osmaneli'nde karpuz hasat zamanı başladı. Şu anda gördüğünüz gibi karpuzlarımız oldu. Tadı çok güzel. Şu anda İzmit, Adapazarı, İstanbul, Ankara, İzmir'e gönderiyoruz. Fiyatlar geçen sene 8 TL ile başladı, 2 TL'ye kadar düştü. Bu sene ise 15 TL'den başladı, 5 TL'ye, 4 TL'ye düştü" dedi.

"Karpuzun tarladaki fiyatı 4 lira"

Osmaneli'ne bağlı Selçik Köyü'nde karpuz üretimi yapan Mustafa Ercan, geçen sene 10 TL'den başladı, 2 TL, 1 TL'ye kadar düştü ve mal en sonunda tarlada kaldığını söyledi. Ercan, "Şu anda burada üretilen karpuzlar İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Düzce hallerine gitmekte. Geçen sene 10 TL'den başladı, 2 TL, 1 TL'ye kadar düştü ve mal en sonunda karpuz meyve suyuna gitti. Bu sene de satış 15 TL'den başladı, ama çok hızlı bir şekilde düştü. Şu anda 4 TL" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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