Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar arıcılığı olumsuz etkiliyor

TOKAT - Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Kovan içi sıcaklığın yükselmesi arıların yavrulama faaliyetlerinin düşmesine neden olurken üretilen bal miktarın da düşmesine neden oluyor. Hobi olarak arıcılık faaliyetiyle uğraşan Sefa Öztürk, geçen yıla oranla bal üretiminin bir miktar düştüğünü belirterek bazı arıcıların strafor köpük ve ağaç dallarıyla önlemler almaya çalıştığını söyledi.

2 kovanı 10'na çıkardı

Kavurucu sıcakların arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Sefa Öztürk, " Hobi olarak yapıyoruz. Arıcılığa ilk 2020 yılında başladık. Sürekli kendisinden bal aldığım bir ağabeyim vardı. Her sene eşe dosta arkadaşlara yüklü miktarda bal alıyordum, çünkü ailecek balı çok seviyoruz. Bir gün kendisine yine bal istediğimi söylediğim de bana, sana bir kovan vereyim yanıma da gel git bu işi öğren kendi balını kendin yap. Öğrenirsin yaparsın bu işi deyince heves ettik. Ondan iki tane kovan aldım, 2020 yılında bir kovanla başladım, şu an 10 tane kovanım var. Kendi balımızı üretiyoruz. Ticari bir faaliyetimiz yok ama bu işi hobi olarak yapıyoruz. Şimdi biz arılarımızı doğal olarak baktığımız, beslediğimiz için fazla bir yüklü miktarda bir hasat alım söz konusu olmuyor. Mesela kovan başı 15 kilo diyebiliriz. 10 tane kovanım var 150 kilo, eğer bu işi doğal yollardan yapmasak ek gıdalarla takviyelerle yapmış olsak miktar ikiye katlar ama biz bundan yana değiliz" dedi.

Hava sıcaklığının yüksek olması yavrulamayı azalttı

Öztürk, kovan içi sıcaklığının yüksek olması arıların yavrulamalarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, " İnsanlara şifa kaynağı olan bir şey üretmeye çalışıyoruz, şifa olsun diye üretiyoruz. O yüzden de bizim için miktar önemli değildir. Geçen yıla nazaran bu yıl arasında çok fazla bir fark olduğunu söyleyemem ama geçen yıl hava biraz daha mevsim normallerinde seyrederken bu sene biraz daha sıcak günlerden geçiyoruz. Bu fazla sıcaklardan dolayı da içeri de olumsuz etkileniyor. Çünkü içeride bir yavru faaliyeti var. Hava belli bir sıcaklığa ulaştığında kovan için sıcaklık belli bir dereceye geçtikten sonra içerideki bu yavru faaliyetleri bozuluyor. Yavru faaliyetleri de bozulduğu için genç nüfus kovan içerisinde devam etmiyor. Diğer ihtiyarlayan arılarda ömrünü tamamladıktan sonra ölüyor. Arkadan gelmediği için bal miktarını olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluklardan kovanlarımıza strafor köpük yardımıyla yalıtkanlık sağlayabiliriz, üzerine böyle çeşitli dallardan otlardan çardak yapıp gölgelenmesini sağlayabiliriz. Kovanlarımızın tabanlarında havalandırma delikleri açıp içeride bir hava sirkülasyonunun olmasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.