Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacak mı?" sorusuna yanıt: BM'nin kararı ise uygularız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dahil gündemdeki birçok konuya ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. NTV ekranlarında konuşan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı.

"BM YAPTIRIMLARINA UYARIZ"

Türkiye'nin ilkeli bir politika izlediğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye sadece denge politikası izlemiyor. Türkiye, uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını doğru bulmadığımızı, reddettiğimizi söyledik. Birçok karara da katıldık. Diğer taraftan, kimse savaş demezken bunun savaş olduğunu belirterek Montrö Sözleşmesi'ne uyduk. Yaptırımlar BM yaptırımıysa buna uyarız. Ama diğer taraftan ülkeler yaptırım kararı alır, yarın değiştirebilir. Buna uyan ülkeler var, uymayan ülkeler var.

"DENGELİ TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Ama her iki tarafta arabuluculuk üstlenirken bu yaptırımlara katılmamızı gerçekçi olmadığımızı kabul ediyorlar. Yaptırımlar bizim şirketlerimizi de etkileyebiliyor. Ama ilkeli ve dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Herkes saygı duyuyor izlediğimiz politikaya." ifadelerini kullandı.

"BUÇA, MÜZAKERELERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakerelere ilişkin de konuşan Bakan, "İstanbul'daki toplantı, en anlamlı ilerleme kaydedilen müzakereydi. Sahada da bazı olumlu adımları gördük. Taraflar arasında belge değişimi oldu. Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi. Ateşkes imkanı var ama olacaksa bu dönemde olması gerekiyor. Bu savaş uzarsa, ateşkesi sağlama imkanı daha da zorlaşır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları devam edecek. Bizim de temaslarımız devam ediyor. Dün yine Ukrayna heyetiyle görüşme gerçekleştirdik. Aynı şekilde Rusya heyetiyle sürekli temas halindeyiz. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceğiz. Hem geri çekilmenin hem de yaptırımların esnetilmesinin bir şarta bağlı olacağını biliyoruz. Ukrayna'nın garantörlerden beklentileri konusunda da adı geçen ülkelerle görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tıkanan yerlerde kolaylaştırıcıyız. Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz." dedi.