Meta'nın CEO'su Zuckerberg, 1,5 yılda servetini 3'e katladı

WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads'in ana şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, geçen yıl 35 milyar dolara kadar düşen servetini 2023 yılında 3'e katladı. Servetini 116 milyar dolara yükselten Zuckerberg, yeniden dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg son günlerde Elon Musk ile rekabeti ve Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads ile gündeme gelirken şimdi de serveti ile dikkat çekiyor. WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads'in ana şirketi Meta, hisselerini artırdıktan sonra Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı.

2022'DE ÇAKILMIŞTI

Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre Meta hissesi 2022'de yüzde 70'ten fazla düşmüştü. Bu çakılmadan sonra Zuckerberg'in serveti de geçen yıl başında 125 milyar dolardan 35 milyar dolara kadar gerilemişti.

SERVETİ 3 KAT ARTTI

Şirketin hisselerinde yükseliş sonrası Zuckerberg'in serveti 3 kattan fazla arttı. Yeniden 100 milyar doların üzerine çıkan Zuckerberg'in serveti şu sıralar 116 milyar dolar seviyelerinde.

YAPTIĞI AÇIKLAMA HİSSELERİ UÇURDU

Yılın ikinci çeyreğinde Meta'nın metaverse birimi Reality Labs'ın kaybı yüzde 40'a ulaştı. Ancak, Zuckerberg'in bu alana neden bu kadar çok yatırım yaptığını açıklamasının ardından çarşamba günü Meta hisseleri tekrar yükselişe geçti.Analistlerle yaptığı görüşmede Zuckerberg, "Bu çok uzun vadeli bir iddia. Bu iddiada haklı çıkacağımı size garanti edemem. Ancak dünyanın gittiği yönün bu olduğunu düşünüyorum" dedi.