MESOB Başkanı Keskin, esnafın taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesi esnafının sorunlarını paylaştı. Görüşmede özellikle KOSGEB kredi taksitlerinin ötelenmesi talebi gündeme getirildi.

Beştepe'de düzenlenen "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar" programına katılan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya ve deprem bölgesindeki esnafın öncelikli sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini duyurdu. Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki ticari hayatın sürdürülebilirliği için finansal desteklerin önemine dikkat çekti.

Keskin, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, depremzede esnafın taksit ödeme sürecine yaklaştığı KOSGEB kredilerine yönelik somut bir öneri sunduğunu belirtti. Keskin, sürece dair şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'mız ve deprem bölgemizdeki esnaf ve sanatkarımızın öncelikli talep ve sorunlarını arz ettim. Özellikle deprem bölgesindeki taksit ödeme dönemine girilecek olan KOSGEB kredilerinin alınmaması veya taksit ödeme süresinin en az 1 yıl ötelenmesini arz ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sorun ve taleplerimizi dinleme ve bu konuda gerekli talimatları vermelerinden dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyorum."

"Devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamasının devamında bölgesel ve küresel gelişmelere de değinen Şevket Keskin, esnaf camiasının devletin yanında durma kararlılığını yineledi. Keskin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ve coğrafyamızda son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı ülkemizin birlik ve beraberliğine esnaf ve sanatkar camiası olarak her zeminde destek verip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin yanında olmaya ve durmaya devam edeceğiz. Allah, devletimizin gücünü ve milletimizin birliğini bozmasın, vatanımıza ziyan veya zarar getirmesin. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı