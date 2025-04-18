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Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Toplantısı Düzenlendi

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Toplantısı Düzenlendi
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitim ile sanayi iş birliği artırılacak.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile paydaş kurumlar tarafından organize edilen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yöneticileri ile bu okulların ilgili bölümleriyle eşleştirilen firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, İstanbul Sanayi Odası yetkilileri tarafından protokolün kapsamı, hedefleri ve sürece ilişkin bilgilendirici bir sunum yapıldı. Proje kapsamında; mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasında iş birliği sağlanarak, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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