Meşhur Emiralem çileklerinde hasat dönemi başladı

İZMİR (İHA) - İzmir Emiralem bölgesinde yetişen, aroması ve kalitesi bakımından özel olan, ancak havanın soğuk olması nedeniyle serada yetiştirilen çilekler, hasat edilmeye başladı.

İzmir Menemen'den ülkenin dört bir yanına gönderilen Emiralem çileklerinde hasat sezonu başladı. Sıcak havaların bu yıl geç gelmesi nedeniyle sadece serada üretilen çilekleri hallere vermeye başladıklarını kaydeden üreticiler, Nisan ayının sonlarına doğru açık alanlarda üretilen çileklerin de hasat edileceğini ifade etti. Emiralem çileklerinin aroma ve kalite bakımından özel olduğunu, bu yıl verimi de yüksek beklediklerini belirten çilek üreticileri, ürünün daha fazla tanınması için çalışmaların hızlanması gerektiğini söyledi.

"Bu yıl 7-8 bin tonluk verim bekliyoruz"

Emiralem Yayla Mahallesi Muhtarı ve üretici Kazım Yorulmaz, "Emiralem'de çilek hasadımız başladı. Mart ayında havalar serin gitse de seralarda çileklerimiz olgunlaştı. Çilek yetiştirmek için 10 ay bakım gerekiyor. İnşallah çiftçinin de yüzü güler. Çileklerimizi hale gönderiyoruz, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Bu yıl verim güzel olacak. Emiralem genelinde bu yıl için 7-8 bin ton çilek üretimi bekliyoruz. Emiralem'in çileği meşhurdur. Pazarlarda başka çilekleri Emiralem diye satabiliyorlar, ama her çilek Emiralem'inki gibi değildir. Çilek demek Emiralem demek, Emiralem demek çilek demek" dedi.

"Katma değerli ürüne dönüştürmeliyiz"

Değirmendere Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Aydın, "Bu bölgenin geçim kaynağı çilek. Çileğin Türkiye'de yetiştiği ilk yer Emiralem'dir. Coğrafi işaret alma konusunda biraz geri kaldık. Tanıtım yapamadık. Çileğimizin tanıtılması gerekiyor. Biz iç pazara ürün veriyoruz, ancak çilekleri katma değerli ürünlere dönüştürerek ihracat da yapmalıyız. Örneğin çileği kurutabiliriz, reçelini yapabiliriz. Bu anlamda destek gerekiyor" diye konuştu. Aydın ayrıca, büyük çileklerin hormonlu sanıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Çilekler iri olunca insanlar hormonlu sanıyor, ancak çilek dünyada bünyesine hormon kabul etmeyen tek bitkidir. Çileğin büyük olmasında cins faktörü çok önemlidir. Örneğin ilk yıl çilekler büyük olur, ikinci yıldan sonra daha küçük çilek elde edersiniz. Vatandaşların bunu bilmesi gerekiyor."

"20 Nisan'a kadar açık alandan çilek toplayan olmaz"

Üretici Ahmet Olgun ise "Ben 2 dönüm alanda çilek üretiyorum. Ürettiğim ürünleri hale gönderiyorum, pazarda satıyorum. Emiralem'e destek verilirse daha fazla çilek üretiriz. Bu yıl çilek geç kaldı. Geçen sene 29 Mart'ta açık alandan çilek toplamıştım. Seralarda üretilen çilekler hasat ediliyor. Bu yıl 20 Nisan'a kadar açık alandan çilek toplayan olmaz" ifadelerine yer verdi.

Kilosunu 30 TL'den hale veriyorlar

Menemen Emiralem bölgesinde 2 bin dekar alanda yılda yaklaşık 8 bin ton çilek üretiliyor. Emiralem'de bulunan 220 üretici, ürünlerin kilosunu hallere 30 liradan verdiklerini ifade etti. - İZMİR