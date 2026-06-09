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Mesai oyunu pahalıya patladı: 18 yıllık çalışan tazminatsız kovuldu

Mesai oyunu pahalıya patladı: 18 yıllık çalışan tazminatsız kovuldu
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İşe gelmeyen personelin kartını okutarak çalışmış gibi gösteren 18 yıllık personel şefi tazminatsız işten çıkarıldı. Yerel mahkemenin "işverenin zararı kanıtlanamadı" diyerek işçiye verdiği tazminat kararını Yargıtay bozdu. Yargıtay emsal kararında; başkasının yerine kart basmanın doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğunu, işverenin maddi zarara uğramasının şart olmadığını belirterek tazminat talebini reddetti.

İş yerinde olmayan bir çalışanın giriş kartını basarak onu çalışıyor gibi gösteren personel şefi, 18 yıllık kıdemine rağmen tazminatsız işten çıkarıldı. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği kararı bozan Yargıtay, "İşverenin maddi zarara uğraması şart değildir, bu eylem doğruluk ve bağlılığa aykırıdır" diyerek emsal bir karara imza attı.

18 YILLIK PERSONEL ŞEFİ TAZMİNAT İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olay, bir fabrikada yaklaşık 18 yıldır personel şefi olarak görev yapan K.B.'nin işten çıkarılmasıyla başladı. İş sözleşmesi tazminatsız feshedilen K.B., haksızlığa uğradığını, her gün 08.30 ile 23.00 saatleri arasında yoğun bir tempoyla çalıştığını öne sürerek İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Davacı şef; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai alacaklarının ödenmesini talep etti.

İŞVEREN: OLMAYAN İŞÇİYİ VAR GİBİ GÖSTERDİ, BİZİ ALDATTI

Davalı işveren ise feshin tamamen haklı nedenlere dayandığını savundu. Şef K.B.'nin, kendi sorumluluğu altında bulunan işçilerden birinin fabrikada olmadığı günlerde giriş kartını turnikeye okuttuğunu belirten işveren, bu yolla işçinin çalışmış gibi gösterildiğini açıkladı. Bu eylemin güven ilişkisini kökünden zedelediğini ve yönetimi yanıltmaya yönelik bir aldatma olduğunu vurgulayan işveren, tazminat ödenmemesi gerektiğini belirtti.

YEREL MAHKEME "18 YILLIK EMEĞİ VAR" DEDİ

Dosyayı inceleyen İlk Derece Mahkemesi, işçiyi haklı buldu. Mahkeme kararında; personel şefinin bu eylemle işvereni nasıl bir zarara uğrattığının somut olarak kanıtlanamadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Davacının 18 yıllık kıdemi ve daha önce benzer bir sabıkası olmadığı düşünüldüğünde, sırf bu eylem tek başına güven sarsıcı sayılamaz. Fesih en fazla 'geçerli neden' sayılabilir ancak tazminatsız 'haklı fesih' boyutunda değildir."

İşverenin istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilince, işveren kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ: ZARAR ŞART DEĞİL, GÜVEN BİTMİŞTİR

Devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş dünyasında kartlı geçiş sistemlerini yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Oy birliğiyle yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, şu gerekçelerle işvereni haklı buldu:

  • Zarar Şart Değil: Söz konusu başkasının yerine kart basma davranışı, doğruluk ve bağlılığa uymayan ağır bir kusurdur. Bu davranış nedeniyle işverenin illa ki somut bir zarara uğraması şart değildir.
  • Haksız Kazanç Var: Kaldı ki, işyerinde olmadığı hâlde çalışmış gibi gösterilen işçiye, çalışmadığı süre için haksız yere ücret ödenmesi söz konusudur.
  • Tazminat Alamaz: Bu durumda iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilmelidir. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının reddine karar verilmesi gerekirken, kabul edilmesi hatalıdır.

Yargıtay, alt mahkemelerin kararlarını tamamen ortadan kaldırarak personel şefinin tazminat talebini oy birliğiyle reddetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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