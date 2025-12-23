Haberler

Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan arasında kardeş liman mutabakatı imzalandı

Güncelleme:
Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve Sudan'ın Port Sudan Limanı arasında iş birliğini güçlendiren 'kardeş liman mutabakatı' imzalandı. İmza törenine Mersin Valisi ve Sudan heyeti katıldı.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile Sudan'ın Port Sudan Limanı arasında iş birliğini kapsayan 'kardeş liman mutabakatı' imza altına alındı.

Sudan'ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, beraberindeki heyet ve iş insanlarıyla birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. Program kapsamında Mahmoud ve beraberindeki heyet, ilk olarak Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Mahmoud, Vali Toros ile bir süre görüştü.

Sudan heyeti, ziyaretin ardından Mersin Uluslararası Limanı'na geçerek liman sahasında incelemelerde bulundu. MIP yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda, limanın teknik altyapısı, operasyonel kapasitesi ve faaliyetlerine ilişkin heyete sunum yapıldı.

Sunumun ardından düzenlenen imza töreninde, MIP ile Port Sudan Limanı arasındaki iş birliğini kapsayan 'kardeş liman mutabakatı'; MIP Kurumsal, İnsan Kaynakları ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Yüksel Nuri Peker ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub tarafından imzalandı.

İmza törenine; Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Sudan heyeti, iş insanları ve davetliler katıldı.

Törenin sonunda taraflar arasında günün anısına plaket takdimi gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
