Mersin, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firması listesinde 20 firma ile yer aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 2023 yılı en büyük 500 sanayi firması listesinde Mersin'in toplam 20 firmayla yer aldığını belirterek, "Üretime destek temel mottomuz olmalı" dedi.

İSO 500 listelerinin sanayi üretiminin bir raporu ve envanteri niteliğinde olduğunu ve önemli bilgiler verdiğini ifade eden Çakır, Türkiye'nin sanayi üretiminin, kurumsallaşma becerisinin, ciroların, ihracat kapasitelerinin, büyümenin, istihdamın ve üretim istikrarı gibi konularda nereye gittiğine dair ışığı bu listelerin tuttuğunu söyledi.

"Mersin toplam 20 firmayla İSO 500 listesinde yer aldı"

Mersin'e ilişkin değerlendirme yapan Çakır, "İSO 500 araştırması sonuçlarına göre; büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satışlar kriteri bazında ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 2022 yılında 8'i odamıza kayıtlı, kentimizde faaliyet gösteren toplam 19 firma Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer almıştı. 2023 yılında ise 8'i Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 2'si Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, biri de Silifke Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 11 Mersin firması listede yer alırken; merkezi şehir dışında olup kentimizde üretim yapanlarla birlikte Mersin toplam 20 firmayla İSO 500 listesinde yer almıştır" dedi.

"Mersin, sanayide kendisini ispat eden bir kent haline geldi"

Mersin'in, sanayide kendisini ispat eden bir kent haline geldiğini vurgulayan Çakır, söz konusu firmalardan odalarına kayıtlı olanların üretimden satışlarının 2022 yılında 41 milyar lirayken; 2023'te yüzde 44'lük artışla yaklaşık 59 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Çakır, "Net üretimden satışlara göre listede yer alan odamıza kayıtlı 8 firmanın 2022 yılına göre 6'sı sıralamadaki yerini yükseltmiştir. Söz konusu firmaların gerçekleştirdiği ihracat ve oluşturduğu istihdam kriteri baz alındığında listede 4 firmamızın sıralamaya girdiğini görmekteyiz. İki firmamızın ihracat sıralamasındaki yerinin 2022 yılına göre yükseldiğini görüyoruz. İstihdamda ise 3 firmamızın sıralamadaki yeri yükselirken, bir firmamızın da sırlamadaki yeri aynı kalmıştır" diye konuştu.

"Üretime destek temel mottomuz olmalı"

KOBİ'lerin çoğunun İSO listelerine giren sanayiciler kadar kurumsal ve güçlü olmadığını belirten Çakır, eğer KOBİ'lere yeterli destek verilirse onların da bu listelere aday potansiyelde olduğunu kaydetti. Artan ham madde maliyetinin bir sorun olduğuna işaret eden Çakır, şöyle konuştu: "Özellikle, her anlamda üretimi, gıda, tarım ve sanayiyi artırmak; üreticiye, ihracatçıya destek olmak zorundayız. OSB'lere destek veren küçük ihtisas sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Sanayi yatırımcısı uygun arsa bulamıyor. Bu konuda tarıma elverişli olmayan, taşlık ve kıraç hazine alanlarının sanayi arazisi olarak imara geçmesi gerekiyor. Bu konuda sadece yerel yönetimler değil, devletin destek olması, yapılan imar planlarında bu uygun bölgelerin sanayi parseli olarak işaretlenmesi lazım. Üretime destek temel mottomuz olmalı."

İSO 500 listelerine giren ve yerlerini koruyan Mersin firmalarını kutlayan Çakır, Mersin sanayisine verdikleri moral ve oluşturdukları rol model için firmalara teşekkür etti. Çakır, Mersin'in İSO 500 listesindeki toplam 20 firmasıyla artık kendisini sanayide de ispat eden marka bir kent olarak yoluna devam ettiğini kaydetti. - MERSİN