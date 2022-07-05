Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (makarnalık) Kg 8,00 8,00 Pirinç (paketli) Kg 11,70 24,60 Makarna Kg 12,71 37,13 Limon Kg 11,97 12,00 Şehriye Kg 14,92 ???????14,98

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