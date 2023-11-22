Mersin Sanayi Sitesi'nde Çalışan Elemanın 6 Yıldır Malzeme Çaldığı Ortaya Çıktı

Mersin sanayisinde 25 yıldır el aletleri yetkili servisi olarak iş yeri işleten İrfan Kösoğlu, 6 yıllık gerçeği güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra gördü. Yanında çalışan elemanının 6 yıldır iş yerinden farklı tarihlerde malzemeler çaldığını gören Kösoğlu, neye uğradığını şaşırdı. Çalışanından şikayetçi olan Kösoğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği elemanının gerekli cezayı almasını istedi.

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir firmanın yetkili servisi olarak iş yeri işleten İrfan Kösoğlu, kasada eksik çıkan 100 lira için baktığı güvenlik kamera görüntülerinde hayatının şokunu yaşadı. 6 yıldır yanında çalıştığı elemanının sabah erken saatlerde gelerek birçok kez malzeme götürdüğünü gören Kösoğlu, şahıstan şikayetçi oldu. 2 milyona yakın zararı olduğunu savunan Kösoğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği elemanının gerekli cezayı almasını istedi.

"Bu olay 100 liradan patlak verdi"

Başından geçen olayla ilgili İHA muhabirine konuşan İrfan Kösoğlu, 1998 yılından beri el aletleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Çalışanlarına çok güvenen biri olduğunu kaydeden Kösoğlu, "Hırsızlık yapacak olan her türlü yapar ama yapmayacak olan da ne yaparsan yap yapmaz. Yıllardır bizim burada makinelerimiz kayboluyordu ya da makinelerin bazıları saklanıyordu. Bulamadığımızda veya müşteri vazgeçtiğinde o makineler kayboluyordu. Çok sıkıştırdığımız zaman o makineler bir şekilde geri geliyordu, nasıl geldiğini biz de bilmiyorduk. Biz bütün dükkanı arayıp bulamıyoruz ama o eleman şuradaymış, buradaymış diyerek buluyordu. Bu olay zaten 100 liradan patlak verdi. Kasada bir gün 100 lira eksik çıktı. Kameralara bakmak benim hiç adetim değil çünkü insanları sanki dikizliyormuşum gibi geliyor. Ancak diğer elemanlar sıkıştırdı illa kameralara bak diye. Ben de kameraya bakınca bizim eleman sabah 05.45'te dükkana gelmiş. Kasadan para aldığı zaten bariz bir şekilde görülüyor. O gün 3 sefer yapmış. Dükkandaki yeni parçalardan, depodaki eski makinelerden filan arabasına 3 defa parça taşımış. Bunun üzerine biz de elemanın ailesini buraya çağırdık. Annesi elemanın eşinin hamile olduğunu, davacı olmamamı istedi. Hatta davacı olmayalım diye bize 250 bin lira para teklif ettiler. Ben de parayı istemedim. Daha sonra diğer elemanlar bir sürü zararın olduğunu, parayı almamı istediler. Biz de zararlarımızı karşılamak için 350 bin lira istedik. Zararımızı karşılamayınca biz de davacı olduk" diye konuştu.

"Çaldığı malzemelerin şu andaki piyasa değeri 2 milyon civarında"

Davacı olacağı dönemde geriye dönük kamera kayıtlarını da incelediğini vurgulayan Kösoğlu, "Görüntüleri izleyince işin boyutu bayağı fazlaymış. Arkadaş hemen hemen 2-3 güne bir sürekli dükkandan bir şeyler götürmüş. Biz zararımızın karşılanmasını istiyorduk ama kabul etmediler. Zaten o parayı verselerdi de ben burada çalışan diğer elemanlara dağıtacaktım. Baktığınız zaman istediğimiz para aslında zararımızın 4'te biri belki. Çünkü şu anda baktığımızda o parçaların, makinelerin piyasa değeri 2 milyon civarında. Her gelişte 6-7 bin liralık malzeme çalmış. Neticede 6 yıldır çalışıyor. Artık iş mahkemede. Devletimize, mahkemelere güveniyorum. Şahsın gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi. - MERSİN